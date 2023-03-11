https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/kak-sinteziruyut-novye-elementy-i-konechna-li-tablitsa-mendeleeva-1044566979.html

Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева

Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева

Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза... 11.03.2023, Sputnik Абхазия

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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева

Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?О том, для каких целей в Дубне построили “фабрику” сверхтяжелых элементов рассказал доктор физико-математических наук, ученый секретарь лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.Слушайте подкасты РИА Новости.

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