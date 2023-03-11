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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза... 11.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-11T11:40+0300
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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?О том, для каких целей в Дубне построили “фабрику” сверхтяжелых элементов рассказал доктор физико-математических наук, ученый секретарь лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Как синтезируют новые элементы и конечна ли таблица Менделеева
11:40 11.03.2023 (обновлено: 12:23 11.03.2023)
Сегодня в периодической таблице Менделеева 118 элементов, пять из них открыто в XXI веке, и уже предсказано появление новых. В чем сложность синтеза сверхтяжелых элементов, и благодаря каким законам они существуют. Что такое "остров стабильности", и почему открытие новых элементов за его границами может прекратиться на долгие годы?
О том, для каких целей в Дубне построили “фабрику” сверхтяжелых элементов рассказал доктор физико-математических наук, ученый секретарь лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.
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