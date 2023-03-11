https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/medvedchuk-ukrainu-prevratili-v-tvorenie-frankenshteyna-1044571909.html

Медведчук: Украину превратили в творение Франкенштейна

Медведчук: Украину превратили в творение Франкенштейна

Виктор Медведчук выступил с заявлением по поводу ультиматума, который Киев предъявил монахам Киево-Печерской Лавры. 11.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-11T16:45+0300

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, но украинцы - не зомби, у киевской власти не получится сделать Украину трупом, говорится в заявлении украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ранее Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания заповедника до 29 марта.Он напомнил, что "даже во времена фашистской оккупации приходы канонической православной церкви нацисты не закрывали". "А сегодня их идейные наследники отнимают у народа Украины то, что дает ему духовный стержень, укрепляет во время испытаний, утешает в горе и объединяет в Пасхальной радости", - добавил Медведчук.По его словам, "у народа отбирается последнее – вера". "Православие является основой для культуры и духовной жизни украинского народа. Украинская Православная Церковь призывала народ к миру, единению и совести. Но мирных, богобоязненных и совестливых людей власть Зеленского объявила врагами", - подчеркнул политик.Медведчук отметил, что у украинского народа отняли и русский язык, который является родным для миллионов украинских граждан, а также права и свободы, поставив "лживую, вороватую и преступную власть выше всяких законов, отдав народ в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков"."Сегодня украинец не просто не имеет права иметь отличное от власти мнение, сегодня его обязали при любом удобном случае поддерживать эту власть, поскольку даже молчание считается преступлением", - подчеркнул Медведчук.Он добавил, что таким образом у украинского народа забрали мир и процветание, поскольку власть Зеленского не желает признаться в ошибках и лжи перед своими избирателями. По его словам, украинские власти предпочли вести народ на бойню, получая безлимитные финансы и оружие НАТО. "Нынешняя власть не скрывает, что собирается воевать долго и кроваво. Жизни простых украинцев ее не интересуют", - добавил Медведчук.По словам политика, у украинского народа крадут душу, язык, сердце, разум и совесть, а украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, ненавидящее все живое и естественное, желающего уничтожить мир на планете.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.

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