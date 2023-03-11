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Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе прошли в Гагре.
Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе прошли в Гагре.
В соревнованиях принимали участие более 70 спортсменов со всех районов Абхазии в возрастной категории до 16 лет. 11.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-11T17:40+0300
2023-03-11T17:40+0300
2023-03-11T17:40+0300
в абхазии
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе прошли в Гагре в субботу 11 марта, сообщил корреспонденту Sputnik судья соревнований Адам Цвейба.В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов со всех районов Абхазии в возрастной категории до 16 лет.В разных возрастных категориях первые места заняли Руслан Яйлян, Дамей Кархалава, Богдан Дзидзария, Данил Допуа, Никита Лежия, Астан Адлейба, Азамат Лазба, Даниил Пилия, Леон Малия и Сандро Жиба.Победители награждены кубками.
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спорт, борьба, абхазия, гагрский район
спорт, борьба, абхазия, гагрский район
Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе прошли в Гагре.
В соревнованиях принимали участие более 70 спортсменов со всех районов Абхазии в возрастной категории до 16 лет.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе прошли в Гагре в субботу 11 марта, сообщил корреспонденту Sputnik судья соревнований Адам Цвейба.
В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов со всех районов Абхазии в возрастной категории до 16 лет.
“Было 10 весовых категории. Это закрытое первенство и чемпионат Абхазии. Его проводили для формирования сборной Абхазии для участие в первенстве России”, - отметил Цвейба.
В разных возрастных категориях первые места заняли Руслан Яйлян, Дамей Кархалава, Богдан Дзидзария, Данил Допуа, Никита Лежия, Астан Адлейба, Азамат Лазба, Даниил Пилия, Леон Малия и Сандро Жиба.
Победители награждены кубками.