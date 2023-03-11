https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/psikholog-o-novoy-molodezhnoy-subkulture-napravlyayut-nasilie-na-realnye-deystviya-1044530331.html

Психолог о новой молодежной субкультуре: направляют насилие на реальные действия

Психолог о новой молодежной субкультуре: направляют насилие на реальные действия

В беседе с радио Sputnik психолог Сергей Ланг рассказал о причине появления новой субкультуры среди молодежи. 11.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-11T20:10+0300

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Психолог о новой молодежной субкультуре: направляют насилие на реальные действия Психолог о новой молодежной субкультуре: направляют насилие на реальные действия

В феврале в крупных городах России после массовых драк были задержаны подростки, которые называют себя ЧВК "Редан". Их характерным символом стала черная одежда с пауком на спине. "В первую очередь это подростки, увлекающиеся аниме, которые сами по себе подразумевают агрессию и насилие. Если дети часто увлекаются именно просмотром этих аниме, у них, безусловно, портится психика, они становятся более агрессивными, окружающий мир воспринимают через призму негатива. Все это приводит к тому, что возникает агрессия, и, поскольку создаются подобные сообщества, они находят себе единомышленников и направляют свое насилие на какие-то реальные действия. Более того, создатели подобных групп могут целенаправленно вовлекать подростков в подобные группировки, чтобы с помощью них совершать акты насилия", – сказал психолог Ланг.Он добавил, что аббревиатура ЧВК уже въелась в сознание подростков, и они этим пытаются привлечь к себе внимание. Это игра слов, которая создает определенную популярность для них.

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