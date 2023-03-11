https://sputnik-abkhazia.ru/20230311/spetssluzhby-abkhazii-provedut-trenirovochnye-ucheniya-v-galskom-rayone--1044574299.html

Спецслужбы Абхазии проведут тренировочные учения в Галском районе

Спецслужбы Абхазии проведут тренировочные учения в Галском районе

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Служба госбезопасности, Государственная служба охраны и МВД проведут учебно-тренировочные мероприятия в Галском районе с 11 по 14... 11.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

служба безопасности республики абхазия

мвд абхазии

галский район

абхазия

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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Служба госбезопасности, Государственная служба охраны и МВД проведут учебно-тренировочные мероприятия в Галском районе с 11 по 14 марта. Об этом сообщается на сайте СГБ. В пятницу, 10 марта, президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы на фоне событий в Грузии.

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