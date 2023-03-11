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Спецслужбы Абхазии проведут тренировочные учения в Галском районе
Спецслужбы Абхазии проведут тренировочные учения в Галском районе
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Служба госбезопасности, Государственная служба охраны и МВД проведут учебно-тренировочные мероприятия в Галском районе с 11 по 14... 11.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-11T22:27+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Служба госбезопасности, Государственная служба охраны и МВД проведут учебно-тренировочные мероприятия в Галском районе с 11 по 14 марта. Об этом сообщается на сайте СГБ. В пятницу, 10 марта, президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы на фоне событий в Грузии.
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служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, галский район, абхазия
служба безопасности республики абхазия, мвд абхазии, галский район, абхазия
Спецслужбы Абхазии проведут тренировочные учения в Галском районе
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Служба госбезопасности, Государственная служба охраны и МВД проведут учебно-тренировочные мероприятия в Галском районе с 11 по 14 марта. Об этом сообщается на сайте СГБ.
Спецслужбы обратились к жителям и гостям республики с просьбой не паниковать и поддаваться ложной информации.
В пятницу, 10 марта, президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы на фоне событий в Грузии.