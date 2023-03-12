https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/dopolnitelnoe-vremya-khagba-o-pervoocherednykh-zadachakh-na-postu-glavy-goskomsporta--1044518531.html

Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта

Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта

Глава Госкомитета Абхазии по молодежной политике и спорту Таращ Хагба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T10:11+0300

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Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта

С 23 января Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту возглавляет Таращ Хагба. Как рассказал Хагба в программе "Дополнительное время", работа Госкомитета охватывает 27 спортивных и молодежных направлений. Подробнее о планах и первоочередных задачах ведомства можно узнать в аудиофайле.

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