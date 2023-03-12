Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/dopolnitelnoe-vremya-khagba-o-pervoocherednykh-zadachakh-na-postu-glavy-goskomsporta--1044518531.html
Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта
Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта
Глава Госкомитета Абхазии по молодежной политике и спорту Таращ Хагба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 12.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-12T10:11+0300
2023-03-12T10:11+0300
радио
подкасты
абхазия
спорт
спортивная абхазия
госкомитет по по молодежной политике абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/09/1044518376_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9449348d671b29c7fd0f83715c9bed34.jpg
Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта
Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта
С 23 января Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту возглавляет Таращ Хагба. Как рассказал Хагба в программе "Дополнительное время", работа Госкомитета охватывает 27 спортивных и молодежных направлений. Подробнее о планах и первоочередных задачах ведомства можно узнать в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/09/1044518376_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b667734aaf6663fabfb2d18b2182ebc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, спорт, спортивная абхазия, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио
подкасты, абхазия, спорт, спортивная абхазия, госкомитет по по молодежной политике абхазии, аудио

Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта

10:11 12.03.2023
Радио
Дополнительное время: Хагба о первоочередных задачах на посту главы Госкомспорта
Подписаться на
НовостиTelegram
Глава Госкомитета Абхазии по молодежной политике и спорту Таращ Хагба в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
С 23 января Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту возглавляет Таращ Хагба.
Как рассказал Хагба в программе "Дополнительное время", работа Госкомитета охватывает 27 спортивных и молодежных направлений.
Подробнее о планах и первоочередных задачах ведомства можно узнать в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0