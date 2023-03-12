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Митинги в Тбилиси, НПО, патриотизм: Максим Гвинджия в интервью "Соловьев Live"
Митинги в Тбилиси, НПО, патриотизм: Максим Гвинджия в интервью "Соловьев Live"
Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия дал интервью ведущему телепередачи "День Z" на телеканале "Соловьев Live" Марату Булатову 12.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-12T19:01+0300
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Протесты в Грузии могут развиваться по украинскому сценарию, так как организованы внешними игроками - Киевом и Вашингтоном, считает помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. По его словам, радикальных сил в Грузии меньшинство, но они могут прийти к власти в результате протестов и начать новую военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии. Подробнее о том, к чему готовится Абхазия, какую роль в ситуации в республике играют НПО и что такое патриотизм, смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, видео
Митинги в Тбилиси, НПО, патриотизм: Максим Гвинджия в интервью "Соловьев Live"
Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия дал интервью ведущему телепередачи "День Z" на телеканале "Соловьев Live" Марату Булатову
Протесты в Грузии могут развиваться по украинскому сценарию, так как организованы внешними игроками - Киевом и Вашингтоном, считает помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
По его словам, радикальных сил в Грузии меньшинство, но они могут прийти к власти в результате протестов и начать новую военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии.
Подробнее о том, к чему готовится Абхазия, какую роль в ситуации в республике играют НПО и что такое патриотизм, смотрите в видео Sputnik.