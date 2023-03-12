https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/mitingi-v-tbilisi-npo-patriotizm-maksim-gvindzhiya-v-intervyu-solovev-live-1044581170.html

Митинги в Тбилиси, НПО, патриотизм: Максим Гвинджия в интервью "Соловьев Live"

Митинги в Тбилиси, НПО, патриотизм: Максим Гвинджия в интервью "Соловьев Live"

Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия дал интервью ведущему телепередачи "День Z" на телеканале "Соловьев Live" Марату Булатову 12.03.2023, Sputnik Абхазия

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Протесты в Грузии могут развиваться по украинскому сценарию, так как организованы внешними игроками - Киевом и Вашингтоном, считает помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия. По его словам, радикальных сил в Грузии меньшинство, но они могут прийти к власти в результате протестов и начать новую военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии. Подробнее о том, к чему готовится Абхазия, какую роль в ситуации в республике играют НПО и что такое патриотизм, смотрите в видео Sputnik.

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