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На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии. 12.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-12T15:12+0300
2023-03-12T15:12+0300
2023-03-12T15:12+0300
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На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички? Эксперт эпизода — доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская.О Бабе Яге и других знаменитых персонажах русских сказок слушайте по ссылке.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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подкасты риа, аудио
На ком женат леший и почему у Пушкина "русалка на ветвях сидит"
Разбираемся в женских персонажах славянской мифологии.
Какие два типа русалок существовали на Руси, как ими становились и при чем здесь Пушкин? Почему кикимора вовсе не болотная? Сколько лет рожала жена лешего? Как полудницы связаны с солнечным ударом? Чем опасны банная баба, девочки-межевички и полевички?
Эксперт эпизода — доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета имени Косыгина Варвара Добровольская.
О Бабе Яге и других знаменитых персонажах русских сказок слушайте по ссылке
.
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