https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/aslan-bzhaniya-posetil-galskiy-rayon-s-rabochey-poezdkoy-1044609259.html

Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой

Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой

В поездке помимо Аслана Бжания приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр обороны... 13.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства заслушал доклад министра обороны Владимира Ануа о ходе мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава вооруженных сил.Также Аслан Бжания проинспектировал новые инженерные сооружения вдоль абхазо-грузинской границы.

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