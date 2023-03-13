https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/aslan-bzhaniya-posetil-galskiy-rayon-s-rabochey-poezdkoy-1044609259.html
Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой
Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой
В поездке помимо Аслана Бжания приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр обороны... 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T20:17+0300
2023-03-13T20:17+0300
2023-03-13T21:02+0300
в абхазии
абхазия
новости
аслан бжания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044609095_0:258:2725:1791_1920x0_80_0_0_aecb6c7624f716f29ba950e77ab84739.jpg
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба главы государства. Глава государства заслушал доклад министра обороны Владимира Ануа о ходе мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава вооруженных сил.Также Аслан Бжания проинспектировал новые инженерные сооружения вдоль абхазо-грузинской границы.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0d/1044609095_0:2:2725:2046_1920x0_80_0_0_c6432505fff586d66b62498be5a10858.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой
20:17 13.03.2023 (обновлено: 21:02 13.03.2023)
В поездке помимо Аслана Бжания приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, глава Генштаба Владимир Савченко.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Галский район с рабочей поездкой, сообщает
пресс-служба главы государства.
Глава государства заслушал доклад министра обороны Владимира Ануа о ходе мероприятий по усилению мобилизационной готовности личного состава вооруженных сил.
Также Аслан Бжания проинспектировал новые инженерные сооружения вдоль абхазо-грузинской границы.