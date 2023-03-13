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Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме
Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме
Контрабандная табачная продукция была обнаружена в багажниках двух автомобилей. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T19:48+0300
2023-03-13T19:48+0300
2023-03-13T19:48+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации изъяли в Сухуме более ста тысяч контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.90 тысяч сигарет были обнаружены в багажнике автомобиля за рулем которого сидел гражданин Абхазии.Еще 20 тысяч сигарет без акцизных марок были обнаружены в багажнике другой машины.Все материалы по данным таможенным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме
Контрабандная табачная продукция была обнаружена в багажниках двух автомобилей.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации изъяли в Сухуме более ста тысяч контрабандных сигарет. Об этом сообщает
пресс-служба ГТК.
90 тысяч сигарет были обнаружены в багажнике автомобиля за рулем которого сидел гражданин Абхазии.
Еще 20 тысяч сигарет без акцизных марок были обнаружены в багажнике другой машины.
Все материалы по данным таможенным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.