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Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме
Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме
Контрабандная табачная продукция была обнаружена в багажниках двух автомобилей. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации изъяли в Сухуме более ста тысяч контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.90 тысяч сигарет были обнаружены в багажнике автомобиля за рулем которого сидел гражданин Абхазии.Еще 20 тысяч сигарет без акцизных марок были обнаружены в багажнике другой машины.Все материалы по данным таможенным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме

19:48 13.03.2023
© Foto / Таможенный комитет РАБолее ста тысяч штук табачной продукции была изъята в городе Сухум
Более ста тысяч штук табачной продукции была изъята в городе Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
© Foto / Таможенный комитет РА
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Контрабандная табачная продукция была обнаружена в багажниках двух автомобилей.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации изъяли в Сухуме более ста тысяч контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.
90 тысяч сигарет были обнаружены в багажнике автомобиля за рулем которого сидел гражданин Абхазии.
Еще 20 тысяч сигарет без акцизных марок были обнаружены в багажнике другой машины.
Все материалы по данным таможенным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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