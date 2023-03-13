https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/bolee-sta-tysyach-kontrabandnykh-sigaret-izyali-v-sukhume-1044608690.html

Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме

Более ста тысяч контрабандных сигарет изъяли в Сухуме

Контрабандная табачная продукция была обнаружена в багажниках двух автомобилей. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T19:48+0300

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе реализации оперативной информации изъяли в Сухуме более ста тысяч контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.90 тысяч сигарет были обнаружены в багажнике автомобиля за рулем которого сидел гражданин Абхазии.Еще 20 тысяч сигарет без акцизных марок были обнаружены в багажнике другой машины.Все материалы по данным таможенным правонарушениям были переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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