https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-vl-bzyb-1044588368.html

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"

Из-за аварии на линии электропередач ослабло напряжение, и насосы не справляются с подачей воды в некоторые части города. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщили Sputnik в столичном "Водоканале".Из-за слабого напряжения насосы не могут работать в штатном режиме.Улучшение ситуации будет зависеть от ликвидации аварии на линии.Об аварии на ВЛ-220 "Бзыбь" пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила утром, 13 марта. На время ее ликвидации были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.

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