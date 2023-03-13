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Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"
Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"
Из-за аварии на линии электропередач ослабло напряжение, и насосы не справляются с подачей воды в некоторые части города. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщили Sputnik в столичном "Водоканале".Из-за слабого напряжения насосы не могут работать в штатном режиме.Улучшение ситуации будет зависеть от ликвидации аварии на линии.Об аварии на ВЛ-220 "Бзыбь" пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила утром, 13 марта. На время ее ликвидации были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.
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сухум, абхазия
сухум, абхазия

Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"

10:33 13.03.2023 (обновлено: 10:52 13.03.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян Смеситель
Смеситель - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Из-за аварии на линии электропередач ослабло напряжение, и насосы не справляются с подачей воды в некоторые части города.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщили Sputnik в столичном "Водоканале".
Из-за слабого напряжения насосы не могут работать в штатном режиме.
Улучшение ситуации будет зависеть от ликвидации аварии на линии.
Об аварии на ВЛ-220 "Бзыбь" пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила утром, 13 марта. На время ее ликвидации были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.
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