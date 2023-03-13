https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/chitanava-o-sbore-iglitsy-v-abkhazii-varvarstvo-protiv-prirody---1044575331.html

Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы

Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы

В чем уникальность иглицы понтийской и почему ее нельзя срывать? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий... 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T10:31+0300

2023-03-13T10:31+0300

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Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы

Из Абхазии в Россию пытались незаконно вывезти краснокнижную иглицу понтийскую. Более 94 килограммов растения обнаружили сотрудники таможни в салоне машины на посту "Псоу". Материалы по административному правонарушению будут рассмотрены в отделе дознания и таможенных расследований ведомства.По словам Читанава, в Абхазии произрастает два вида иглицы – колхидская и понтийская. Оба внесены в Красную книгу СССР и будут внесены в Красную книгу Абхазии, которая готовится к изданию, сказал главный эколог страны."Иглица произрастает только на территории Колхиды, и нигде больше ее не встретить. 94 килограмма – это очень много, уничтожена большая популяция. Это варварство против природы", – сказал Читанава.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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