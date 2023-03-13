https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/chitanava-o-sbore-iglitsy-v-abkhazii-varvarstvo-protiv-prirody---1044575331.html
Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы
Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы
В чем уникальность иглицы понтийской и почему ее нельзя срывать? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий... 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T10:31+0300
2023-03-13T10:31+0300
2023-03-13T10:58+0300
радио
подкасты
красная книга
государственный комитет абхазии по экологии и охране природы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0c/1044575178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_742c9fa45c9da395072e23784fcfce94.jpg
Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы
Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы
Из Абхазии в Россию пытались незаконно вывезти краснокнижную иглицу понтийскую. Более 94 килограммов растения обнаружили сотрудники таможни в салоне машины на посту "Псоу". Материалы по административному правонарушению будут рассмотрены в отделе дознания и таможенных расследований ведомства.По словам Читанава, в Абхазии произрастает два вида иглицы – колхидская и понтийская. Оба внесены в Красную книгу СССР и будут внесены в Красную книгу Абхазии, которая готовится к изданию, сказал главный эколог страны."Иглица произрастает только на территории Колхиды, и нигде больше ее не встретить. 94 килограмма – это очень много, уничтожена большая популяция. Это варварство против природы", – сказал Читанава.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0c/1044575178_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_aa21f397386cf865acb59307a1ab344b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, красная книга, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы, аудио
подкасты, красная книга, государственный комитет абхазии по экологии и охране природы, аудио
Читанава о сборе иглицы в Абхазии: варварство против природы
10:31 13.03.2023 (обновлено: 10:58 13.03.2023)
В чем уникальность иглицы понтийской и почему ее нельзя срывать? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал глава Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
Из Абхазии в Россию пытались незаконно вывезти краснокнижную иглицу понтийскую. Более 94 килограммов растения обнаружили сотрудники таможни в салоне машины на посту "Псоу". Материалы по административному правонарушению будут рассмотрены в отделе дознания и таможенных расследований ведомства.
По словам Читанава, в Абхазии произрастает два вида иглицы – колхидская и понтийская. Оба внесены в Красную книгу СССР и будут внесены в Красную книгу Абхазии, которая готовится к изданию, сказал главный эколог страны.
"Иглица произрастает только на территории Колхиды, и нигде больше ее не встретить. 94 килограмма – это очень много, уничтожена большая популяция. Это варварство против природы", – сказал Читанава.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.