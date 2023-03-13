https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/grazhdanin-abkhazii-byl-zaderzhan-na-granitse-po-podozreniyu-vo-vvoze-narkotikov-1044609861.html

Гражданин Абхазии был задержан на границе по подозрению во ввозе наркотиков

Гражданин Абхазии был задержан на границе по подозрению во ввозе наркотиков

У мужчины в ходе обыска изъяли 4,5 грамма метадона. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T23:00+0300

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Гражданин Абхазии был задержан на таможенном посту "Псоу" в ходе реализации оперативной информации, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Мужчина был задержан абхазскими таможенниками совместно с сотрудниками гагрской милиции после прохождения паспортного контроля. Во время обыска у него обнаружили четыре заизолированных свертка с метадоном. Общий вес запрещенного вещества составил 4,5 грамма.По факту правонарушения будет возбуждено уголовное дело, информация о ходе расследования будет предоставлена дополнительно.

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