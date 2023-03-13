https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/khazin-ob-ukrainskikh-diversiyakh-v-rossii-i-belarusi-v-realnosti-oni-organizovyvayutsya-ssha-1044588690.html

Хазин об украинских диверсиях в России и Беларуси: в реальности они организовываются США

Хазин об украинских диверсиях в России и Беларуси: в реальности они организовываются США

США будут давить на Россию, чтобы разрушить взаимодействие с Китаем, в том числе устраивая провокации на российской и белорусской территории руками украинских... 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T14:18+0300

2023-03-13T14:18+0300

2023-03-13T14:18+0300

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Хазин об украинских диверсиях в России и Беларуси Хазин об украинских диверсиях в России и Беларуси

Си Цзиньпин снова переизбран на должность председателя КНР, что свидетельствует о поддержке действующего курса китайских властей со стороны общества как во внутренней, так и во внешней политике, и в частности, в сближении страны с Россией и Беларусью. Это плохая новость для западного мира и прежде всего США, которые всеми силами пытаются разорвать стратегическое сотрудничество России и Китая, рассуждает собеседник Sputnik.К тому же если США переходят к концепции AUKUS как долларовой валютной зоны, то в этом случае они будут просто обязаны отсечь Китай от мировых рынков, полагает эксперт."В этом случае американцы не отдадут Тайвань и создадут дугу через Филиппины и Японию, через которую они Китай в мировой океан не выпустят. И это принципиально важная вещь, и по этой причине Китай сегодня без взаимодействия с Россией существовать не может. Значит, политически США будут давить на Россию, чтобы разрушить взаимодействие с Китаем", – убежден Хазин.

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