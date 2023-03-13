https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/matua-o-vaktsinatsii-protiv-kori-eto-ne-ta-infektsiya-kotoruyu-mozhno-ignorirovat--1044598274.html

Матуа о вакцинации против кори: это не та инфекция, которую можно игнорировать

Матуа о вакцинации против кори: это не та инфекция, которую можно игнорировать

Что такое корь, правда ли, что от нее нет лечения, когда нужно вакцинироваться – на эти и другие вопросы в интервью радио Sputnik ответила помощник министра... 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T15:41+0300

2023-03-13T15:41+0300

2023-03-13T15:41+0300

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Матуа о вакцинации против кори: это не та инфекция, которую можно игнорировать Матуа о вакцинации против кори: это не та инфекция, которую можно игнорировать

Последняя крупная вспышка кори зафиксирована в Новосибирске. Болезнь, начинающаяся со стандартных кашля, насморка и температуры, быстро переходит в сыпь и может привести к летальному исходу. Ученые выяснили, что уже в шестом веке нашей эры человечеству была известна эпидемия кори, которой тогда страдали жители крупных городов. Сейчас же заболевание проявляется у тех, кто не прививается.Алиса Матуа отметила, что антивакцинальные настроения – это проблема для всего мира.Она рассказала, как быть тем, кто не помнит о том, проходил ли вакцинацию от кори. "Если взрослый человек не помнит, вакцинирован он или нет, здесь все просто. Можно проверить иммунитет, проверить антитела к кори. Если они есть, замечательно, если их нет, это прямые показатели для вакцинации", – отметила Матуа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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