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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
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Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"
Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T08:53+0300
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энергетическая отрасль абхазии
абхазия
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". На время ликвидации аварии были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.Аварийные службы предприятия уже выехали на место происшествия.
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Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"

08:53 13.03.2023 (обновлено: 11:05 13.03.2023)
© Sputnik / Евгений ПереверзевОпоры высоковольтного электричества через реку Амур в Хабаровском крае
Опоры высоковольтного электричества через реку Амур в Хабаровском крае - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Евгений Переверзев
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
На время ликвидации аварии были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.
Аварийные службы предприятия уже выехали на место происшествия.
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