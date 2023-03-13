https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/ogranicheniya-po-nagruzkam-byli-vvedeny-iz-za-avarii-na-vl-bzyb-1044582694.html

Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"

Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T08:53+0300

2023-03-13T08:53+0300

2023-03-13T11:05+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". На время ликвидации аварии были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.Аварийные службы предприятия уже выехали на место происшествия.

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