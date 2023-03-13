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Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"
Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T08:53+0300
2023-03-13T08:53+0300
2023-03-13T11:05+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". На время ликвидации аварии были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.Аварийные службы предприятия уже выехали на место происшествия.
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Ограничения по нагрузкам были введены из-за аварии на ВЛ "Бзыбь"
08:53 13.03.2023 (обновлено: 11:05 13.03.2023)
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Авария произошла на воздушной линии-220 "Бзыбь", сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
На время ликвидации аварии были введены ограничения на подачу электроэнергии по нагрузкам.
Аварийные службы предприятия уже выехали на место происшествия.