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Сухумчанина задержали по подозрению в хранении наркотиков
Сухумчанина задержали по подозрению в хранении наркотиков
Уголовное дело возбуждено по признаку преступлений, соответствующих части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T17:19+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Житель Сухума Дима Чанба был задержан по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 42-летний Чанба был задержан на улице Адлейба в Сухуме. В ходе личного досмотра у него изъяли сверток с расфасованным метадоном. Общий вес запрещенного вещества составил пять граммов. Чанба заключен под домашний арест.
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
Сухумчанина задержали по подозрению в хранении наркотиков
17:19 13.03.2023 (обновлено: 17:22 13.03.2023)
Уголовное дело возбуждено по признаку преступлений, соответствующих части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 13 мар – Sputnik.
Житель Сухума Дима Чанба был задержан по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
42-летний Чанба был задержан на улице Адлейба в Сухуме. В ходе личного досмотра у него изъяли сверток с расфасованным метадоном.
Общий вес запрещенного вещества составил пять граммов. Чанба заключен под домашний арест.