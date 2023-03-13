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Сухумчанина задержали по подозрению в хранении наркотиков

Сухумчанина задержали по подозрению в хранении наркотиков

Уголовное дело возбуждено по признаку преступлений, соответствующих части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Абхазии. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T17:19+0300

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Житель Сухума Дима Чанба был задержан по подозрению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. 42-летний Чанба был задержан на улице Адлейба в Сухуме. В ходе личного досмотра у него изъяли сверток с расфасованным метадоном. Общий вес запрещенного вещества составил пять граммов. Чанба заключен под домашний арест.

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