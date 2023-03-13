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Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии

Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии

В преддверии Международного женского дня некоторые продавцы ввезли цветы в Абхазию, обойдя таможенные правила. 13.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-13T16:28+0300

2023-03-13T16:28+0300

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Цветы общей стоимостью более 243 тысяч рублей были изъяты в торговых точках в Сухуме и Гагре, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Таможенная проверка торговых точек проходила с 6 по 9 марта. Цветы стоимостью более 212 тысяч рублей были изъяты в Сухуме, цветы на 31 тысячу рублей - в Гале.Сообщается, что они были ввезены в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по данным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

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