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Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии
Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии
В преддверии Международного женского дня некоторые продавцы ввезли цветы в Абхазию, обойдя таможенные правила. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Цветы общей стоимостью более 243 тысяч рублей были изъяты в торговых точках в Сухуме и Гагре, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Таможенная проверка торговых точек проходила с 6 по 9 марта. Цветы стоимостью более 212 тысяч рублей были изъяты в Сухуме, цветы на 31 тысячу рублей - в Гале.Сообщается, что они были ввезены в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по данным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии

16:28 13.03.2023 (обновлено: 16:29 13.03.2023)
© Sputnik / Сария Кварацхелия / Продажа цветов на Сухумском рынке
Продажа цветов на Сухумском рынке - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2023
© Sputnik / Сария Кварацхелия /
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В преддверии Международного женского дня некоторые продавцы ввезли цветы в Абхазию, обойдя таможенные правила.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Цветы общей стоимостью более 243 тысяч рублей были изъяты в торговых точках в Сухуме и Гагре, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Таможенная проверка торговых точек проходила с 6 по 9 марта. Цветы стоимостью более 212 тысяч рублей были изъяты в Сухуме, цветы на 31 тысячу рублей - в Гале.
Сообщается, что они были ввезены в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по данным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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