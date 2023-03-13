https://sputnik-abkhazia.ru/20230313/tsvety-stoimostyu-bolee-240-tysyach-rubley-izyali-tamozhenniki-v-abkhazii-1044604252.html
Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии
Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии
В преддверии Международного женского дня некоторые продавцы ввезли цветы в Абхазию, обойдя таможенные правила. 13.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-13T16:28+0300
2023-03-13T16:28+0300
2023-03-13T16:29+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102333/45/1023334556_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c3d66d0c8c2cd36d1cdb50d618a0de2e.jpg
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Цветы общей стоимостью более 243 тысяч рублей были изъяты в торговых точках в Сухуме и Гагре, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета. Таможенная проверка торговых точек проходила с 6 по 9 марта. Цветы стоимостью более 212 тысяч рублей были изъяты в Сухуме, цветы на 31 тысячу рублей - в Гале.Сообщается, что они были ввезены в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по данным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102333/45/1023334556_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87c5492ca0ecfdad5db4cec33e828065.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Цветы стоимостью более 240 тысяч рублей изъяли таможенники в Абхазии
16:28 13.03.2023 (обновлено: 16:29 13.03.2023)
В преддверии Международного женского дня некоторые продавцы ввезли цветы в Абхазию, обойдя таможенные правила.
СУХУМ, 13 мар - Sputnik.
Цветы общей стоимостью более 243 тысяч рублей были изъяты в торговых точках в Сухуме и Гагре, сообщает
пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Таможенная проверка торговых точек проходила с 6 по 9 марта. Цветы стоимостью более 212 тысяч рублей были изъяты в Сухуме, цветы на 31 тысячу рублей - в Гале.
Сообщается, что они были ввезены в Абхазию с нарушением таможенного законодательства. Материалы по данным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.