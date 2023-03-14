https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/abkhaziya-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoy-vystavke-turizma-i-industrii-gostepriimstva--1044637316.html

Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства

Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства

В Москве с 16 по 18 марта 2023 года проходит XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства – MITT.По словам Хишба, эта масштабная выставка имеет важное значение для Абхазии.Абхазия будет представлять свою продукцию на стенде в виде Гагрской колоннады.В рамках МITT планируется ряд важных встреч, а также подписание договоров.

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