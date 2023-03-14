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Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства
Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства
В Москве с 16 по 18 марта 2023 года проходит XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T22:45+0300
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2023-03-14T22:45+0300
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства – MITT.По словам Хишба, эта масштабная выставка имеет важное значение для Абхазии.Абхазия будет представлять свою продукцию на стенде в виде Гагрской колоннады.В рамках МITT планируется ряд важных встреч, а также подписание договоров.
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туризм, туристы, абхазия, россия
туризм, туристы, абхазия, россия
Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства
В Москве с 16 по 18 марта 2023 года проходит XXIX Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства – MITT.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Абхазия примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства – MITT.
Делегацию Абхазии возглавляет министр туризма Теймураз Хишба, в состав входят различные туркомпании, туроператоры, профсоюзы экскурсоводов.
По словам Хишба, эта масштабная выставка имеет важное значение для Абхазии.
Абхазия будет представлять свою продукцию на стенде в виде Гагрской колоннады.
В рамках МITT планируется ряд важных встреч, а также подписание договоров.