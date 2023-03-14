https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/abkhazou-ob-abkhazskoy-literature-poyavlyayutsya-novye-imena-1044615573.html

Абхазоу об абхазской литературе: появляются новые имена

Абхазоу об абхазской литературе: появляются новые имена

Годом абхазской литературы объявил 2023 год Союз писателей Абхазии. Как инициатива отразится на деятельности Союза писателей, на работе абхазских литераторов и... 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T18:21+0300

2023-03-14T18:21+0300

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Абхазоу об абхазской литературе Абхазоу об абхазской литературе

Годом абхазской литературы объявил 2023 год Союз писателей Абхазии. Как инициатива отразится на деятельности Союза писателей, на работе абхазских литераторов и на абхазской литературе, об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Союза писателей республики Вахтанг Абхазоу.Союзу писателей Абхазии исполняется 90 лет. Мы намерены активизировать работу комиссий, созданных при Союзе писателей, прежде всего комиссии по работе с молодыми литераторами, сказал Абхазоу в интервью радио."Мы будем проводить литературные встречи, вечера поэзии, круглые столы, фестивали во всех районах. Это важно для начинающих литераторов и помогает в выявлении молодых талантов. У нас пишущих всегда много. Литературная жизнь продолжается, появляются новые имена", – сказал Абхазоу.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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