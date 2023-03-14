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Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году
Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году
Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру на основании собственных аналитических данных определил самые популярные и самые экономные направления весной 2023... 14.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Абхазские города Гагра и Афон попали в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха весной 2023 года. Первое место досталось Анапе, но уже на втором – Гагра.
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отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, новый афон

Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году

09:35 14.03.2023 (обновлено: 10:23 14.03.2023)
© Sputnik / Акоп Кущян Осень в Абхазии
Осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру на основании собственных аналитических данных определил самые популярные и самые экономные направления весной 2023 года.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Абхазские города Гагра и Афон попали в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха весной 2023 года.
Первое место досталось Анапе, но уже на втором – Гагра.
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха весной:

Город

Средняя стоимость ночи (руб.)

Средняя продолжительность поездки

Анапа, Краснодарский край

1804

11 ночей

Гагра, Абхазия

1555

9 ночей

Пермь, Пермский край

1647

2 ночи

Евпатория, Крым

486

11 ночей

Горно-Алтайск, Алтай

1859

5 ночей

Адлер, Краснодарский край

1632

6 ночей

Новый Афон, Абхазия

1958

4 ночи

Горячий Ключ, Краснодарский край

1500

2 ночи

Бахчисарай, Крым

1400

2 ночи

Лермонтово, Краснодарский край

1430

5 ночей

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