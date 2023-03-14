https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/abkhazskie-goroda-popali-v-desyatku-napravleniy-dlya-ekonomnogo-otdykha-vesnoy-v-2023-godu-1044610492.html

Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году

Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году

Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру на основании собственных аналитических данных определил самые популярные и самые экономные направления весной 2023... 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T09:35+0300

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отдых в абхазии

в абхазии

абхазия

гагрский район

новый афон

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Абхазские города Гагра и Афон попали в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха весной 2023 года. Первое место досталось Анапе, но уже на втором – Гагра.

абхазия

гагрский район

новый афон

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отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, новый афон