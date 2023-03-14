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Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году
Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году
Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру на основании собственных аналитических данных определил самые популярные и самые экономные направления весной 2023... 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T09:35+0300
2023-03-14T09:35+0300
2023-03-14T10:23+0300
отдых в абхазии
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Абхазские города Гагра и Афон попали в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха весной 2023 года. Первое место досталось Анапе, но уже на втором – Гагра.
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отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, новый афон
отдых в абхазии, абхазия, гагрский район, новый афон
Абхазские города попали в десятку направлений для экономного отдыха весной в 2023 году
09:35 14.03.2023 (обновлено: 10:23 14.03.2023)
Сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру на основании собственных аналитических данных определил самые популярные и самые экономные направления весной 2023 года.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Абхазские города Гагра и Афон попали в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха весной 2023 года.
Первое место досталось Анапе, но уже на втором – Гагра.
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха весной:
Город
Средняя стоимость ночи (руб.)
Средняя продолжительность поездки
Анапа, Краснодарский край
1804
11 ночей
Гагра, Абхазия
1555
9 ночей
Пермь, Пермский край
1647
2 ночи
Евпатория, Крым
486
11 ночей
Горно-Алтайск, Алтай
1859
5 ночей
Адлер, Краснодарский край
1632
6 ночей
Новый Афон, Абхазия
1958
4 ночи
Горячий Ключ, Краснодарский край
1500
2 ночи
Бахчисарай, Крым
1400
2 ночи
Лермонтово, Краснодарский край
1430
5 ночей