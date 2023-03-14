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Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года
Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года, сообщает "Апсныпресс". 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T15:10+0300
2023-03-14T15:10+0300
2023-03-14T16:21+0300
в абхазии
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экономика
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года, сообщает "Апсныпресс". Это на 903 вагона больше, чем за аналогичный период прошлого года.Общий вес ввезенного груза составил 206 576 тонн. В 2022 году в январе и феврале в республику ввезли 135 586 тонн груза – 2 133 вагона. Как объяснили агентству в АЖД, рост грузоперевозок связан с ремонтом, который провели на железной дороге, и с приобретением двух магистральных локомотивов.
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абхазская железная дорога, абхазия, экономика
абхазская железная дорога, абхазия, экономика
Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года
15:10 14.03.2023 (обновлено: 16:21 14.03.2023)
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года, сообщает "Апсныпресс".
Это на 903 вагона больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Общий вес ввезенного груза составил 206 576 тонн. В 2022 году в январе и феврале в республику ввезли 135 586 тонн груза – 2 133 вагона.
Как объяснили агентству в АЖД, рост грузоперевозок связан с ремонтом, который провели на железной дороге, и с приобретением двух магистральных локомотивов.