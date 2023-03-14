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Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года

Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года, сообщает "Апсныпресс". 14.03.2023, Sputnik Абхазия

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2023-03-14T16:21+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Более трех тысяч вагонов ввезли в Абхазию за два месяца 2023 года, сообщает "Апсныпресс". Это на 903 вагона больше, чем за аналогичный период прошлого года.Общий вес ввезенного груза составил 206 576 тонн. В 2022 году в январе и феврале в республику ввезли 135 586 тонн груза – 2 133 вагона. Как объяснили агентству в АЖД, рост грузоперевозок связан с ремонтом, который провели на железной дороге, и с приобретением двух магистральных локомотивов.

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