https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/bzhaniya-proinspektiroval-provedenie-rabot-na-vl-achguara-1044616237.html

Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара"

Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара"

Ввод в эксплуатацию ВЛ "Ачгуара" невозможен, пока осуществляется переток электроэнергии из России. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T12:01+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара", сообщает пресс-служба главы государства. ВЛ запускали в тестовом режиме на пять часов при минимальной нагрузке. Полноценный запуск и ввод в эксплуатацию осуществят после завершения перетока электроэнергии из России.В настоящее время на ВЛ "Ачгуара" монтируют новый грозотрос, для завершения работ требуется 30 солнечных дней.Как рассказал главный инженер, все необходимые материалы, грозотрос с интегрированным оптико-волоконным коммуникационным кабелем, есть в наличии.

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