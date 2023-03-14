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Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара"
Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара"
Ввод в эксплуатацию ВЛ "Ачгуара" невозможен, пока осуществляется переток электроэнергии из России. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T12:01+0300
2023-03-14T12:01+0300
2023-03-14T12:54+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара", сообщает пресс-служба главы государства. ВЛ запускали в тестовом режиме на пять часов при минимальной нагрузке. Полноценный запуск и ввод в эксплуатацию осуществят после завершения перетока электроэнергии из России.В настоящее время на ВЛ "Ачгуара" монтируют новый грозотрос, для завершения работ требуется 30 солнечных дней.Как рассказал главный инженер, все необходимые материалы, грозотрос с интегрированным оптико-волоконным коммуникационным кабелем, есть в наличии.
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абхазия, аслан бжания
Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара"
12:01 14.03.2023 (обновлено: 12:54 14.03.2023)
Ввод в эксплуатацию ВЛ "Ачгуара" невозможен, пока осуществляется переток электроэнергии из России.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал проведение работ на ВЛ "Ачгуара", сообщает пресс-служба главы государства.
Главный инженер "Черноморэнерго" Руслан Кварчия доложил, что все работы по монтажу линии были окончены 23 января.
ВЛ запускали в тестовом режиме на пять часов при минимальной нагрузке. Полноценный запуск и ввод в эксплуатацию осуществят после завершения перетока электроэнергии из России.
В настоящее время на ВЛ "Ачгуара" монтируют новый грозотрос, для завершения работ требуется 30 солнечных дней.
Как рассказал главный инженер, все необходимые материалы, грозотрос с интегрированным оптико-волоконным коммуникационным кабелем, есть в наличии.