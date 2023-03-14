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Два месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема
Два месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема
Пошел третий месяц, как журналист Марат Касем находится в латвийской тюрьме. Сегодня, 14 марта, Марату исполняется 33 года. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T08:55+0300
2023-03-14T08:55+0300
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Российский журналист Марат Касем был заключен под стражу 5 января рижским судом, его перевели в рижскую Центральную тюрьму. Уже 6 марта по решению суда в Латвии Касема оставили в тюрьме еще на два месяца.Что произошлоМарат Касем - гражданин Латвии, он несколько лет он жил и работал в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Работал в Sputnik Литва с 2017 года, занимал должность шеф-редактора. До этого работал на радио Спутник.В прошлом году Марат уже заявлял, что его преследуют спецслужбы стран Балтии за свою профессиональную деятельность.31 декабря 2022 года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам и был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу. В середине января суд Риги оставил Касема под стражей, в поданной апелляции отказано. Журналисту инкриминируют нарушение санкционного режима Евросоюза, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.Реакция РоссииВ МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".Агентство Sputnik Литва сообщало, что желающие могут поддержать Марата Касема письмами, их можно писать на почту nebrosaem@yandex.ru.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/vsya-moya-zhizn--chereda-sluchaynostey-intervyu-marata-kasema-1043940697.html
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журналистика, sputnik, в мире, россия, санкции

Два месяца в латвийской тюрьме: что известно об аресте журналиста Касема

08:55 14.03.2023
© Sputnik / Нина ЗотинаЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем во время онлайн-конференции о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем во время онлайн-конференции о запрете ношения в Латвии георгиевских ленточек в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Пошел третий месяц, как журналист Марат Касем находится в латвийской тюрьме. Сегодня, 14 марта, Марату исполняется 33 года.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Российский журналист Марат Касем был заключен под стражу 5 января рижским судом, его перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Уже 6 марта по решению суда в Латвии Касема оставили в тюрьме еще на два месяца.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2023
Вся моя жизнь — череда случайностей: интервью Марата Касема
3 февраля, 11:12

Что произошло

Марат Касем - гражданин Латвии, он несколько лет он жил и работал в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Работал в Sputnik Литва с 2017 года, занимал должность шеф-редактора. До этого работал на радио Спутник.
В прошлом году Марат уже заявлял, что его преследуют спецслужбы стран Балтии за свою профессиональную деятельность.
Это не первое его задержание в Прибалтике. Он был задержан в 2019 году в Литве, тогда власти ссылались на "угрозу национальной безопасности". В прошлый раз все обошлось, Марата просто депортировали из Вильнюса.
31 декабря 2022 года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам и был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу. В середине января суд Риги оставил Касема под стражей, в поданной апелляции отказано. Журналисту инкриминируют нарушение санкционного режима Евросоюза, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Реакция России

В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о задержании Касема, отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все что можно для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Агентство Sputnik Литва сообщало, что желающие могут поддержать Марата Касема письмами, их можно писать на почту nebrosaem@yandex.ru.
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