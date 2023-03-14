https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/dvoe-grazhdan-abkhazii-zaderzhany-po-podozreniyu-v-krazhe-v-tkuarchalskom-zhkkh--1044633052.html
Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже в Ткуарчалском ЖКХ
Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже в Ткуарчалском ЖКХ
Задержанные считаются виновными только после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T19:55+0300
2023-03-14T19:55+0300
2023-03-14T19:55+0300
мвд абхазии
в абхазии
ткуарчальский район
кража
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_0:110:1632:1028_1920x0_80_0_0_a58db915a5a2d8fbe21dae38a6042e8d.jpg
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже имущества в Ткуарчалском ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД. По данным следствия, 36-летний Реваз Твартвая и 28-летний Дмитрий Тхайцук взломали дверь и проникли в Ткарчалское жилищно-коммунальное хозяйство. Они похитили деньги из кабинета кассира и личные вещи начальника ЖКХ. Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба. Задержанные арестованы.
ткуарчальский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/05/1031956074_58:0:1575:1138_1920x0_80_0_0_d86696d1957e516cfa43cce68a160021.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, ткуарчальский район, кража
мвд абхазии, ткуарчальский район, кража
Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже в Ткуарчалском ЖКХ
Задержанные считаются виновными только после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже имущества в Ткуарчалском ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, 36-летний Реваз Твартвая и 28-летний Дмитрий Тхайцук взломали дверь и проникли в Ткарчалское жилищно-коммунальное хозяйство.
Они похитили деньги из кабинета кассира и личные вещи начальника ЖКХ.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба. Задержанные арестованы.