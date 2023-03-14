https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/dvoe-grazhdan-abkhazii-zaderzhany-po-podozreniyu-v-krazhe-v-tkuarchalskom-zhkkh--1044633052.html

Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже в Ткуарчалском ЖКХ

Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже в Ткуарчалском ЖКХ

Задержанные считаются виновными только после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T19:55+0300

2023-03-14T19:55+0300

2023-03-14T19:55+0300

мвд абхазии

в абхазии

ткуарчальский район

кража

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двое граждан Абхазии задержаны по подозрению в краже имущества в Ткуарчалском ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД. По данным следствия, 36-летний Реваз Твартвая и 28-летний Дмитрий Тхайцук взломали дверь и проникли в Ткарчалское жилищно-коммунальное хозяйство. Они похитили деньги из кабинета кассира и личные вещи начальника ЖКХ. Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба. Задержанные арестованы.

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мвд абхазии, ткуарчальский район, кража