https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/glava-voz-zayavil-chto-nadeetsya-na-zavershenie-pandemii-koronavirusa-v-2023-godu-1044615691.html
Глава ВОЗ заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году
Глава ВОЗ заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T11:25+0300
2023-03-14T11:25+0300
2023-03-14T11:45+0300
мировая пандемия коронавируса covid-19
в мире
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/01/1040637409_0:198:3072:1926_1920x0_80_0_0_5876472ab10ad6ab1b238e9f86dc54a2.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации.По его словам, количество смертей от COVID-19 в неделю стало меньше, чем то число, при котором была объявлена пандемия. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/01/1040637409_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_477614271b69c9571f2fb4534788d586.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, воз
мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, воз
Глава ВОЗ заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году
11:25 14.03.2023 (обновлено: 11:45 14.03.2023)
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации.
По его словам, количество смертей от COVID-19 в неделю стало меньше, чем то число, при котором была объявлена пандемия.
"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", – добавил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.
В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.