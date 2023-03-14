https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/glava-voz-zayavil-chto-nadeetsya-na-zavershenie-pandemii-koronavirusa-v-2023-godu-1044615691.html

Глава ВОЗ заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году

Глава ВОЗ заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T11:25+0300

2023-03-14T11:25+0300

2023-03-14T11:45+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется на завершение пандемии коронавируса в 2023 году, говорится в релизе на сайте организации.По его словам, количество смертей от COVID-19 в неделю стало меньше, чем то число, при котором была объявлена пандемия. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов.В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

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