https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/kayun-o-zakone-protiv-zaimstvovaniya-slov-v-russkom-yazyke-ne-sleduet-tolkovat-primitivno--1044605345.html

Каюн о законе против заимствования слов в русском языке: не следует толковать примитивно

Каюн о законе против заимствования слов в русском языке: не следует толковать примитивно

В конце февраля Президент России Владимир Путин внес поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации", цель которых – стимулировать соблюдение... 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T13:10+0300

2023-03-14T13:10+0300

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Каюн о защите русского языка Каюн о защите русского языка

В конце февраля Президент России Владимир Путин внес поправки в закон "О государственном языке Российской Федерации", цель которых – стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Правила использования новых норм предлагается зафиксировать в словарях, грамматиках и справочниках, и оно будет обязательно к исполнению. Насколько был необходим такой закон, что он даст и трудно ли будет его реализовать? Своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделилась научный сотрудник АГУ, филолог Наталья Каюн.Она отметила, что защита родного языка в любом государстве расценивается как задача государственной культурной политики. Поэтому принятие этих поправок было закономерным, считает филолог. "Следует это правильно понимать, а не толковать примитивно, как это иногда встречается в обиходе. Россия всегда была и остается частью мировой культуры и политики. И те меры, которые принимаются, свидетельствуют не об изоляции страны, а наоборот, о защите культурных ценностей, которые входят в разряд фактически уже мировых", – отметила Каюн. Родной язык надо защитить от неоправданных заимствований, считает эксперт. "Последнее время снижается процесс культуры речи, и мы, филологи, сейчас это видим на практике, видим, как дети между собой общаются, как общаются в быту. Даже некоторые социальные группы, возрастные категории людей иногда не понимают друг друга. Зачем нам в процессе общения менять слово друг на френд или подарок на презент, неудачник на лузер, образ на имидж? А подростка называем тинейджером. Зачем нам неоправданные заимствования, если у нас есть прекрасные русские слова", – сказала Наталья Каюн. Подробности слушайте в аудиофайле.

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