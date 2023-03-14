https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-tabachnoy-kontrabandy-iz-abkhazii-1044618469.html
Краснодарские таможенники пресекли ввоз табачной контрабанды из Абхазии
Краснодарские таможенники пресекли ввоз табачной контрабанды из Абхазии
Автомобиль, следовавший из Абхазии в Россию, задержали краснодарские таможенники. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-14T13:50+0300
2023-03-14T13:50+0300
2023-03-14T14:37+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Российские таможенники совместно с Погрануправлением ФСБ России задержали автомобиль, где обнаружили 800 пачек сигарет, которые незаконно пытались вывезти из Абхазии. Об этом сообщает Краснодарская таможня. Всего с начала 2023 года по фактам контрабанды сигарет через российско-абхазскую границу возбуждено 206 административных дел, изъято около 18000 пачек (352000 штук) стоимостью около 2 млн руб.
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таможня, абхазия, россия, сигареты
таможня, абхазия, россия, сигареты
Краснодарские таможенники пресекли ввоз табачной контрабанды из Абхазии
13:50 14.03.2023 (обновлено: 14:37 14.03.2023)
Автомобиль, следовавший из Абхазии в Россию, задержали краснодарские таможенники.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Российские таможенники совместно с Погрануправлением ФСБ России задержали автомобиль, где обнаружили 800 пачек сигарет, которые незаконно пытались вывезти из Абхазии. Об этом сообщает Краснодарская таможня.
Контрабандные 16260 штук сигарет разных марок без акциза спрятали в запасном колесе и багажнике. Табак и автомобиль также изъят, возбуждено административное дело.
Всего с начала 2023 года по фактам контрабанды сигарет через российско-абхазскую границу возбуждено 206 административных дел, изъято около 18000 пачек (352000 штук) стоимостью около 2 млн руб.