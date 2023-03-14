https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/putin-nado-proyavit-konsolidatsiyu-obschestva-chtoby-byla-dostignuta-pobeda-v-svo-1044626188.html

Путин: надо проявить консолидацию общества, чтобы была достигнута победа в СВО

Путин: надо проявить консолидацию общества, чтобы была достигнута победа в СВО

Национализм на Украине начал развиваться еще с 19 века, подогреваемый западными странами. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T17:10+0300

2023-03-14T17:10+0300

2023-03-14T17:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

украина

россия

политика

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и будет достигнута победа в спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения авиационного завода в Улан-Удэ.Он напомнил, что национализм на Украине подогревался давно Западом."Особая роль уделялась Украине, потому что исторически так сложилось, сейчас не буду вдаваться в подробности, почему так сложилось, но еще с 19 века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны, сначала от Польши, потом от Австро-Венгрии в пределе Первой Мировой войны. Просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить. Эти корни были достаточно глубокие", – сказал Путин во время встречи с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.Он отметил, что после Второй мировой войны те, кто сотрудничал с Адольфом Гитлером и нацистами, уезжали в Европу, больше всего в США, Канаду с Украины.

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владимир путин, украина, россия, политика