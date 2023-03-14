https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/sukhum-i-kazan-podpisali-soglashenie-o-pobratimstve-1044635691.html

Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве

Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве

Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T20:10+0300

2023-03-14T20:10+0300

2023-03-14T20:10+0300

в абхазии

администрация города сухум

сухум

казань

абхазия

татарстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0e/1044635112_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_d11941cf620714f12c38cf3c46b84ed4.jpg

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве, об этом сообщает столичная администрация. Документ подписали глава администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Казани Ильсур Метшин.Соглашение о сотрудничестве предполагает: Первым городом-побратимом абхазской столицы в 1988 году стал шотландский Килмарнок.

сухум

казань

абхазия

татарстан

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

администрация города сухум, сухум, казань, абхазия, татарстан