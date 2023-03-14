Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве
© Foto / официальный сайт Администрации города СухумСухум и Казань подписали соглашение о побратимстве
Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве, об этом сообщает столичная администрация.
Документ подписали глава администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Казани Ильсур Метшин.
Соглашение о сотрудничестве предполагает:
развитие и укрепление экономических связей,
взаимодействие организаций и учреждений, предприятий всех форм собственности,
укрепление сотрудничества в области культуры, в сфере молодежной политики, образования, физической культуры и спорта,
развитие сотрудничества в области промышленности и строительства,
развитие предпринимательства и туризма,
сотрудничество в сфере внедрения современных информационных технологий,
сотрудничество и обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства.
Первым городом-побратимом абхазской столицы в 1988 году стал шотландский Килмарнок.