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https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/sukhum-i-kazan-podpisali-soglashenie-o-pobratimstve-1044635691.html
Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве
Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве
Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани. 14.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве, об этом сообщает столичная администрация. Документ подписали глава администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Казани Ильсур Метшин.Соглашение о сотрудничестве предполагает: Первым городом-побратимом абхазской столицы в 1988 году стал шотландский Килмарнок.
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администрация города сухум, сухум, казань, абхазия, татарстан
администрация города сухум, сухум, казань, абхазия, татарстан

Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве

20:10 14.03.2023
© Foto / официальный сайт Администрации города СухумСухум и Казань подписали соглашение о побратимстве
Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2023
© Foto / официальный сайт Администрации города Сухум
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Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани.
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Сухум и Казань подписали соглашение о побратимстве, об этом сообщает столичная администрация.
Документ подписали глава администрации Сухума Беслан Эшба и мэр Казани Ильсур Метшин.
Соглашение о сотрудничестве предполагает:
развитие и укрепление экономических связей,
взаимодействие организаций и учреждений, предприятий всех форм собственности,
укрепление сотрудничества в области культуры, в сфере молодежной политики, образования, физической культуры и спорта,
развитие сотрудничества в области промышленности и строительства,
развитие предпринимательства и туризма,
сотрудничество в сфере внедрения современных информационных технологий,
сотрудничество и обмен опытом в сфере архитектуры и градостроительства.
Первым городом-побратимом абхазской столицы в 1988 году стал шотландский Килмарнок.
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