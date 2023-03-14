https://sputnik-abkhazia.ru/20230314/vyshinskiy-rasskazal-v-sb-oon-o-primerakh-rusofobii-ukrainskikh-vlastey-1044631689.html

Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей

Вышинский рассказал в СБ ООН о примерах русофобии украинских властей

Член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский выступил на заседании Совбеза ООН по русофобии. 14.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-14T17:50+0300

2023-03-14T17:50+0300

2023-03-14T18:14+0300

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Исполнительный директор медиагруппы "Россия cегодня" Кирилл Вышинский рассказал на заседании СБ ООН о проявлениях русофобии в действиях киевских властей и других представителей украинского общества. Он напомнил, что в течение 2022 года в эфире украинских телеканалов звучали русофобские, человеконенавистнические призывы. Он привел слова журналиста, который заявлял, обращаясь к русским: "Если нам придется вырезать все ваши семьи, то я буду одним из первых. Слава нации!". "Украинский врач Геннадий Друзенко, глава проекта "Мобильный госпиталь", призвал кастрировать российских военнопленных, потому что "они тараканы, а не люди", - рассказал Вышинский. Он также напомнил о появившемся в свое время на Украине ролике с так называемой "социальной рекламой", где девушка в украинской сорочке и венке серпом перерезает горло русскому солдату и говорит: "Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Вас всех ждет смерть!". Исполнительный директор обратил внимание членов Совбеза и на зарегистрированный в понедельник в Верховной Раде проект заявления парламента, которым предлагается официально называть политический режим России "рашизмом". "В качестве признаков этого придуманного на Украине явления депутаты выделяют "самовозвеличивание России и россиян за счет насильственного угнетения и/или отрицания существование других народов".По его словам, эта ложь по отношению к русским должна вызвать не только на Украине, но и в других странах откровенную неприязнь и ненависть к России и русским и стать инструментом пробуждения и формирования русофобии.

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