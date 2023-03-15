https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/alisa-gitsba-vystupit-v-moskovskoy-konservatorii-imeni-chaykovskogo-1044637467.html
Алиса Гицба выступит в Московской консерватории имени Чайковского
Алиса Гицба выступит в Московской консерватории имени Чайковского
В программе концерта прозвучат редко исполняемые композиции русских композиторов, а также романсы Рахманинова. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T09:35+0300
2023-03-15T09:35+0300
2023-03-15T10:49+0300
алиса гицба
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Народная артистка Абхазии, солистка театра "Геликон-опера" Алиса Гицба выступит на концерте "Вспоминая серебряный век", который пройдет в Малом зале московской государственной консерватории имени Чайковского 21 марта. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила сама Алиса Гицба.Концерт "Вспоминая серебряный век" начнется в 19:00.Алиса Гицба – российская и абхазская оперная певица. Солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера", заслуженная артистка России и Народная артистка Абхазии.
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алиса гицба, московская консерватория имени п. и. чайковского, россия, культура
алиса гицба, московская консерватория имени п. и. чайковского, россия, культура
Алиса Гицба выступит в Московской консерватории имени Чайковского
09:35 15.03.2023 (обновлено: 10:49 15.03.2023)
В программе концерта прозвучат редко исполняемые композиции русских композиторов, а также романсы Рахманинова.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Народная артистка Абхазии, солистка театра "Геликон-опера" Алиса Гицба выступит на концерте "Вспоминая серебряный век", который пройдет в Малом зале московской государственной консерватории имени Чайковского 21 марта. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила сама Алиса Гицба.
"В программе концерта прозвучат редко исполняемые произведения русских композиторов и знаменитые романсы Рахманинова. В концерте примут участие солисты Большого театра России Елена Околышева и Максим Кузьмин-Караваев. Партия фортепиано – профессор Московской консерватории Светлана Бондаренко", – отметила она.
Концерт "Вспоминая серебряный век" начнется в 19:00.
Алиса Гицба – российская и абхазская оперная певица. Солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера", заслуженная артистка России и Народная артистка Абхазии.