https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/alisa-gitsba-vystupit-v-moskovskoy-konservatorii-imeni-chaykovskogo-1044637467.html

Алиса Гицба выступит в Московской консерватории имени Чайковского

Алиса Гицба выступит в Московской консерватории имени Чайковского

В программе концерта прозвучат редко исполняемые композиции русских композиторов, а также романсы Рахманинова. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T09:35+0300

2023-03-15T09:35+0300

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алиса гицба

московская консерватория имени п. и. чайковского

россия

культура

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Народная артистка Абхазии, солистка театра "Геликон-опера" Алиса Гицба выступит на концерте "Вспоминая серебряный век", который пройдет в Малом зале московской государственной консерватории имени Чайковского 21 марта. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила сама Алиса Гицба.Концерт "Вспоминая серебряный век" начнется в 19:00.Алиса Гицба – российская и абхазская оперная певица. Солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера", заслуженная артистка России и Народная артистка Абхазии.

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алиса гицба, московская консерватория имени п. и. чайковского, россия, культура