https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/aslan-bzhaniya-proinspektiroval-obekty-voennoy-infrastruktury-v-vostochnoy-chasti-abkhazii-1044650126.html

Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии

Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной... 15.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

армия

абхазия

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии.Бжания проконтролировал ход ремонтных работ в одной из воинских частей.

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аслан бжания, армия, абхазия