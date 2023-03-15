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Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии
Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной... 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T17:25+0300
2023-03-15T17:25+0300
2023-03-15T17:32+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии.Бжания проконтролировал ход ремонтных работ в одной из воинских частей.
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аслан бжания, армия, абхазия
аслан бжания, армия, абхазия
Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии
17:25 15.03.2023 (обновлено: 17:32 15.03.2023)
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания проинспектировал объекты военной инфраструктуры в восточной части Абхазии.
Президент совместно с вице-президентом Бадрой Гунба, спикером Парламента Лашей Ашуба, министром обороны Владимиром Ануа, секретарем Совбеза Сергеем Шамба посетили воинские части Минобороны.
Бжания проконтролировал ход ремонтных работ в одной из воинских частей.