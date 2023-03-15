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Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии
Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии
Координационный механизм по выяснению судеб людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
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красный крест
пропавшие без вести
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии с абхазской и грузинской сторон, сообщается на сайте МИД.Встреча в рамках Координационного механизма была организована при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника.Координационный механизм по выяснению судеб пропавших без вести был создан в 2010 году. За это время были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения.
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мид абхазии, красный крест, пропавшие без вести, овна
мид абхазии, красный крест, пропавшие без вести, овна

Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии

18:01 15.03.2023 (обновлено: 18:10 15.03.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукАкция посвященная пропавшим без вести
Акция посвященная пропавшим без вести - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Координационный механизм по выяснению судеб людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии с абхазской и грузинской сторон, сообщается на сайте МИД.

В ведомстве рассказали, что 14 марта в Белграде прошло 14-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести при участии абхазской и грузинской сторон.

Встреча в рамках Координационного механизма была организована при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника.
Координационный механизм по выяснению судеб пропавших без вести был создан в 2010 году. За это время были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения.
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