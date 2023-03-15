https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/bolee-1900-chelovek-ostayutsya-propavshimi-bez-vesti-posle-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-1044650725.html

Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии

Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии

Координационный механизм по выяснению судеб людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мид абхазии

красный крест

пропавшие без вести

овна

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии с абхазской и грузинской сторон, сообщается на сайте МИД.Встреча в рамках Координационного механизма была организована при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника.Координационный механизм по выяснению судеб пропавших без вести был создан в 2010 году. За это время были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения.

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мид абхазии, красный крест, пропавшие без вести, овна