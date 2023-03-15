https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/bolee-1900-chelovek-ostayutsya-propavshimi-bez-vesti-posle-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-1044650725.html
Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии
Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии
Координационный механизм по выяснению судеб людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T18:01+0300
2023-03-15T18:01+0300
2023-03-15T18:10+0300
в абхазии
мид абхазии
красный крест
пропавшие без вести
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии с абхазской и грузинской сторон, сообщается на сайте МИД.Встреча в рамках Координационного механизма была организована при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника.Координационный механизм по выяснению судеб пропавших без вести был создан в 2010 году. За это время были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения.
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мид абхазии, красный крест, пропавшие без вести, овна
мид абхазии, красный крест, пропавшие без вести, овна
Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии
18:01 15.03.2023 (обновлено: 18:10 15.03.2023)
Координационный механизм по выяснению судеб людей, пропавших без вести в Абхазии в 1992-93 годах, был создан в 2010 году.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Более 1900 человек остаются пропавшими без вести после Отечественной войны народа Абхазии с абхазской и грузинской сторон, сообщается на сайте МИД.
В ведомстве рассказали, что 14 марта в Белграде прошло 14-е заседание Координационного механизма по поиску лиц, пропавших без вести при участии абхазской и грузинской сторон.
Встреча в рамках Координационного механизма была организована при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, который выступает в качестве нейтрального посредника.
Координационный механизм по выяснению судеб пропавших без вести был создан в 2010 году. За это время были обнаружены и эксгумированы останки 520 человек, из которых 215 были опознаны и переданы семьям для захоронения.