Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/eshba-abkhazii-nuzhno-privlekat-profilnykh-investorov-i-razvivat-proizvodstvo-1044645587.html
Эшба: Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать производство
Эшба: Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать производство
Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T13:25+0300
2023-03-15T13:25+0300
в абхазии
сухум
казань
абхазия
татарстан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1a/1043811406_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_db24fc0d56b7ac48b22a89590ccaf433.jpg
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать промышленность и производство, заявил глава Сухума Беслан Эшба. На встрече с замруководителя Исполнительного комитета Казани Ильдаром Шакировым Эшба рассказал, что необходима диверсификация экономики, чтобы не зависеть исключительно от одной отрасли – туризма.Глава Сухума рассказал, что планируется подписание соглашения, закрепляющего гарантии российским инвесторам.По словам мэра, за тр​и последних года бюджет увеличился до полутора миллиардов в год, ежегодный рост составляет около 120 процентов.
сухум
казань
абхазия
татарстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/1a/1043811406_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_16b33b7324b24a3d0bc9a29e963760cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сухум, казань, абхазия, татарстан, экономика
сухум, казань, абхазия, татарстан, экономика

Эшба: Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать производство

13:25 15.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Эшба
Беслан Эшба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать промышленность и производство, заявил глава Сухума Беслан Эшба.
На встрече с замруководителя Исполнительного комитета Казани Ильдаром Шакировым Эшба рассказал, что необходима диверсификация экономики, чтобы не зависеть исключительно от одной отрасли – туризма.

"Мы понимаем, что нам нужно привлекать профильных инвесторов, которые знают свое дело, развивать промышленность и производство. По туризму все понятно. Мы не можем объять необъятное. Есть определенная территория, туристические зоны – Гагра, Пицунда, Сухум – не так много земель, где можно что-то построить. Приближаемся к некоему потолку по туристическому потоку. Но мы уже понимаем, что дальше остается развивать только уровень сервиса. И надо заниматься развитием производства. Для привлечения промышленного производства, если поделитесь с нами опытом, мы с удовольствием будем искать партнеров, приглашать к сотрудничеству", – сказал Эшба.

Глава Сухума рассказал, что планируется подписание соглашения, закрепляющего гарантии российским инвесторам.

По словам мэра, за тр​и последних года бюджет увеличился до полутора миллиардов в год, ежегодный рост составляет около 120 процентов.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0