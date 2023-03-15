Эшба: Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать производство

"Мы понимаем, что нам нужно привлекать профильных инвесторов, которые знают свое дело, развивать промышленность и производство. По туризму все понятно. Мы не можем объять необъятное. Есть определенная территория, туристические зоны – Гагра, Пицунда, Сухум – не так много земель, где можно что-то построить. Приближаемся к некоему потолку по туристическому потоку. Но мы уже понимаем, что дальше остается развивать только уровень сервиса. И надо заниматься развитием производства. Для привлечения промышленного производства, если поделитесь с нами опытом, мы с удовольствием будем искать партнеров, приглашать к сотрудничеству", – сказал Эшба.