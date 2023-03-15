Эшба: Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать производство
© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Эшба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Делегация администрации Сухума во главе с Бесланом Эшба находится с рабочим визитом в Казани.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Абхазии нужно привлекать профильных инвесторов и развивать промышленность и производство, заявил глава Сухума Беслан Эшба.
На встрече с замруководителя Исполнительного комитета Казани Ильдаром Шакировым Эшба рассказал, что необходима диверсификация экономики, чтобы не зависеть исключительно от одной отрасли – туризма.
"Мы понимаем, что нам нужно привлекать профильных инвесторов, которые знают свое дело, развивать промышленность и производство. По туризму все понятно. Мы не можем объять необъятное. Есть определенная территория, туристические зоны – Гагра, Пицунда, Сухум – не так много земель, где можно что-то построить. Приближаемся к некоему потолку по туристическому потоку. Но мы уже понимаем, что дальше остается развивать только уровень сервиса. И надо заниматься развитием производства. Для привлечения промышленного производства, если поделитесь с нами опытом, мы с удовольствием будем искать партнеров, приглашать к сотрудничеству", – сказал Эшба.
Глава Сухума рассказал, что планируется подписание соглашения, закрепляющего гарантии российским инвесторам.
По словам мэра, за три последних года бюджет увеличился до полутора миллиардов в год, ежегодный рост составляет около 120 процентов.
По словам мэра, за три последних года бюджет увеличился до полутора миллиардов в год, ежегодный рост составляет около 120 процентов.