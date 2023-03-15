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https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/gosduma-odobrila-proekt-o-ratifikatsii-protokola-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-vozvrate-pensiy-1044648316.html
Госдума одобрила проект о ратификации протокола между Россией и Абхазией о возврате пенсий
Госдума одобрила проект о ратификации протокола между Россией и Абхазией о возврате пенсий
Соглашение между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике, было подписано от 14 апреля 2015 года. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T15:30+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Госдума ратифицировала законопроект, которым предлагается ратифицировать протокол об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией касательно возврата абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.Объем излишне полученных пенсий за период с 2015 по июнь 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей – свыше 19,6 миллиона рублей излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.
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абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, пенсии
абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, пенсии

Госдума одобрила проект о ратификации протокола между Россией и Абхазией о возврате пенсий

15:30 15.03.2023 (обновлено: 16:15 15.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Соглашение между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике, было подписано от 14 апреля 2015 года.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Госдума ратифицировала законопроект, которым предлагается ратифицировать протокол об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией касательно возврата абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.
Документ предполагает возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, которые были излишне получены родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. В последующем эти суммы можно будет взыскать.
Объем излишне полученных пенсий за период с 2015 по июнь 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей – свыше 19,6 миллиона рублей излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).

Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.
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