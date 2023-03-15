https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/gosduma-odobrila-proekt-o-ratifikatsii-protokola-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-vozvrate-pensiy-1044648316.html

Госдума одобрила проект о ратификации протокола между Россией и Абхазией о возврате пенсий

Госдума одобрила проект о ратификации протокола между Россией и Абхазией о возврате пенсий

Соглашение между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике, было подписано от 14 апреля 2015 года. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T15:30+0300

2023-03-15T15:30+0300

2023-03-15T16:15+0300

в абхазии

абхазия

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

пенсии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037627053_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_715ed77aef07c85a90596dbe4a11324c.jpg

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Госдума ратифицировала законопроект, которым предлагается ратифицировать протокол об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией касательно возврата абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.Объем излишне полученных пенсий за период с 2015 по июнь 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей – свыше 19,6 миллиона рублей излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии, пенсии