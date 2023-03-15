Госдума одобрила проект о ратификации протокола между Россией и Абхазией о возврате пенсий
15:30 15.03.2023 (обновлено: 16:15 15.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Документы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Соглашение между Россией и Абхазией о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в республике, было подписано от 14 апреля 2015 года.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Госдума ратифицировала законопроект, которым предлагается ратифицировать протокол об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией касательно возврата абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.
Документ предполагает возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, которые были излишне получены родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти. В последующем эти суммы можно будет взыскать.
Объем излишне полученных пенсий за период с 2015 по июнь 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей – свыше 19,6 миллиона рублей излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).
Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.
Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.