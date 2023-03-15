https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/mchs-abkhazii-i-pogranupravlenie-fsb-rossii-proveli-sovmestnyy-reyd-1044646870.html

МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд

МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд

С приближением курортного сезона частота плановых рейдов увеличится. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T13:55+0300

2023-03-15T13:55+0300

2023-03-15T14:45+0300

в абхазии

мчс абхазии

пограничное управление фсб рф

абхазия

черное море

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты. Всего проверили пять судов. Особых нарушений не выявлено. По словам руководства ГИМС с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться.

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мчс абхазии, пограничное управление фсб рф, абхазия, черное море