Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/mchs-abkhazii-i-pogranupravlenie-fsb-rossii-proveli-sovmestnyy-reyd-1044646870.html
МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд
МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд
С приближением курортного сезона частота плановых рейдов увеличится. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T13:55+0300
2023-03-15T14:45+0300
в абхазии
мчс абхазии
пограничное управление фсб рф
абхазия
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039807502_0:169:2917:1810_1920x0_80_0_0_d29fbb2cbdcff98d1272644d9338f902.jpg
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты. Всего проверили пять судов. Особых нарушений не выявлено. По словам руководства ГИМС с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться.
абхазия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/06/19/1039807502_139:0:2778:1979_1920x0_80_0_0_1f4c9f13e4be2dd2bbb573237dddb761.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мчс абхазии, пограничное управление фсб рф, абхазия, черное море
мчс абхазии, пограничное управление фсб рф, абхазия, черное море

МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд

13:55 15.03.2023 (обновлено: 14:45 15.03.2023)
© Sputnik / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Сочи
Учения МЧС в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Игорь Онучин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
С приближением курортного сезона частота плановых рейдов увеличится.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты.

Во время рейда проверялось техническое состояние маломерных судов, а также наличие необходимых разрешительных документов на управление.

Всего проверили пять судов. Особых нарушений не выявлено.
По словам руководства ГИМС с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0