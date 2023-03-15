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МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд
МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд
С приближением курортного сезона частота плановых рейдов увеличится. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T13:55+0300
2023-03-15T13:55+0300
2023-03-15T14:45+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты. Всего проверили пять судов. Особых нарушений не выявлено. По словам руководства ГИМС с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться.
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мчс абхазии, пограничное управление фсб рф, абхазия, черное море
мчс абхазии, пограничное управление фсб рф, абхазия, черное море
МЧС Абхазии и Погрануправление ФСБ России провели совместный рейд
13:55 15.03.2023 (обновлено: 14:45 15.03.2023)
С приближением курортного сезона частота плановых рейдов увеличится.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике провели совместный рейд в акватории Сухумской бухты.
Во время рейда проверялось техническое состояние маломерных судов, а также наличие необходимых разрешительных документов на управление.
Всего проверили пять судов. Особых нарушений не выявлено.
По словам руководства ГИМС с приближением курортного сезона интенсивность проверок в акватории республики будет наращиваться.