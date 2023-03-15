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Объявлен конкурс на соискание Госпремии Гулиа
Объявлен конкурс на соискание Госпремии Гулиа
Комиссия по Государственной премии имени Дмитрия Гулиа принимает заявки до 1 июня. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T16:05+0300
2023-03-15T16:05+0300
2023-03-15T16:28+0300
в абхазии
абхазия
культура
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Объявлен конкурс на соискание Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.Заявки принимаются до 1 июня в комиссии по Госпремии, по адресу: улица Званба, 9. Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Первыми ее лауреатами стали абхазские писатели Баграт Шинкуба и Иван Папаскир. Премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года.
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абхазия, культура, литература
Объявлен конкурс на соискание Госпремии Гулиа
16:05 15.03.2023 (обновлено: 16:28 15.03.2023)
Комиссия по Государственной премии имени Дмитрия Гулиа принимает заявки до 1 июня.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Объявлен конкурс на соискание Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.
Претендовать на премию могут произведения, опубликованные в 2020-2022 годах.
Заявки принимаются до 1 июня в комиссии по Госпремии, по адресу: улица Званба, 9.
Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Первыми ее лауреатами стали абхазские писатели Баграт Шинкуба и Иван Папаскир. Премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года.