https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/obyavlen-konkurs-na-soiskanie-gospremii-gulia-1044648533.html

Объявлен конкурс на соискание Госпремии Гулиа

Объявлен конкурс на соискание Госпремии Гулиа

Комиссия по Государственной премии имени Дмитрия Гулиа принимает заявки до 1 июня. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T16:05+0300

2023-03-15T16:05+0300

2023-03-15T16:28+0300

в абхазии

абхазия

культура

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102670/65/1026706571_0:236:853:716_1920x0_80_0_0_191ae619510099c3c02e5b0d2fde4b97.jpg

СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Объявлен конкурс на соискание Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.Заявки принимаются до 1 июня в комиссии по Госпремии, по адресу: улица Званба, 9. Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Первыми ее лауреатами стали абхазские писатели Баграт Шинкуба и Иван Папаскир. Премия в области литературы, искусства и архитектуры вручается в республике каждые три года.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, литература