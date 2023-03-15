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По чуть-чуть: пить или не пить за рулем

По чуть-чуть: пить или не пить за рулем

В последнее время на фоне угрожающей обстановки на дорогах все чаще и чаще всплывает тема ужесточения наказания за нарушение правил езды, особенно за... 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T10:50+0300

2023-03-15T10:50+0300

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Алексей Ломия, SputnikCкорее всего, поправка, инициированная руководством МВД, о многократном увеличении штрафа за пьяное вождение найдет понимание среди депутатов, и необходимые поправки в административный кодекс внесут.Дороговато вышлоВ целом, я согласен с таким подходом, но, как говорится, есть нюансы, которые нельзя не учитывать. Перво-наперво – откуда взялся такой масштаб административного штрафа в отношении правонарушителей? Если верить прессе, речь идет о штрафе в размере 800 минимальных окладов. А это в переводе на простонародный почти 50 тысяч рублей (точнее 48 тысяч). Когда предлагаешь законопроект, надо исходить из здравого смысла. Давайте проанализируем. Когда происходили последние и предпоследние изменения в кодекс я работал в МВД, даже в Парламенте представлял интересы этого ведомства. И был за такие изменения. Так как ужесточать надо было, но тогда мы увеличили размер штрафа в два раза, что было соизмеримо с инфляционными процессами. И он очень органично соотносился со среднестатистическими доходами наших граждан. Безусловно, 12 тысяч рублей – это тоже немалая сумма для жителей Абхазии, где средняя заработная плата варьируется от 7 до 10 тысяч. Но, не хочешь платить – не пей за рулем. А если нарушил, пожертвуешь заработком за полтора или два месяца, и это резонно. Теперь вернемся к предполагаемому росту штрафа, ни много, ни мало, в четыре раза. На чем основана эта логика? У нас так выросли доходы населения? Или рубль настолько обесценился? По моему мнению, на сегодняшний день, самой оправданным размером административного штрафа является 24 тысячи рублей. Это очень существенная сумма для наших водителей. И самое важное – ее возможно оплатить, при соблюдении фактора необратимости наказания для всех, без исключения.Неприятно, но фактДругой момент, который нельзя не учитывать. Давайте быть честными. Коррупция была в органах правопорядка, есть и, увы, будет. Такое многократное увеличение штрафа создает предпосылки для появления очень значимого так называемого "коррупционного коридора". Это суровая реальность, это проза жизни.Алкоголь попадая в желудок запускает процессы, в результате которых он собственно добирается до мозга. Скорость и пагубность воздействия этого процесса зависит уже от особенностей конкретного организма. Абсолютного ноля в обычных условиях в природе не существует. У различных алкотестеров, как и у любых измерительных приборов, существует погрешность. Так почему бы не установить какой-то адекватный предельный порог? Он позволит значительно снизить коррупционную составляющую.Повысить градусУ нас исторически есть культура проведения застолий, где особая роль отведена употреблению горячительных напитков. И это необязательно свадьбы или другие торжества. Это и поминки. У нас принято человека, который приехал посочувствовать по случаю смерти, усаживать за стол. Это многовековые традиции, которые невозможно разом искоренить. Проще и правильнее определить максимальную планку содержания алкоголя в крови и заставить ее соблюдать неукоснительно. А вот кокой она должна быть, здесь уже должны сказать свое слово эксперты.

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2023

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, абхазия, общество