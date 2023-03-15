https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/posvyaschennaya-martovskomu-nastupleniyu-fotovystavka-otkrylas-v-dramteatre-1044652667.html
Посвященная Мартовскому наступлению фотовыставка открылась в Драмтеатре
Посвященная Мартовскому наступлению фотовыставка открылась в Драмтеатре
Работы, представленные на выставке, были сделаны фотокорреспондентом Виталием Кецба во время Отечественной войны народа Абхазии. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T19:42+0300
2023-03-15T19:42+0300
2023-03-15T19:42+0300
в абхазии
мартовское наступление
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абхазия
абхазский драматический театр
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В фойе Абхазского государственного драмтеатра имени С. Чанба открылась фотовыставка, посвященная 30-й годовщине Мартовской наступательной операции абхазской армии. На фотовыставке представлены фотографии героев Мартовского наступления известного военного фотокорреспондента Виталия Кецба. Директор гудаутского Государственного музея имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба отметила, что Мартовское наступление навсегда осталось в истории абхазского народа, в нем погибло 222 человека. Джикирба поблагодарила Министерство культуры за помощь в организации выставки. Младший брат фотографа Григорий Кецба рассказал Sputnik, что во время войны Виталий сделал около 40 тысяч фотографий, которые были переданы в различные музеи республики. После открытия фотовыставки в фойе театра Государственная хоровая капелла исполнила песни в память о погибших в ходе Мартовского наступления.Сегодня также состоялась выставка фотографий погибших в Мартовском наступлении, ее открыли в Музее боевой славы.
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мартовское наступление, овна, абхазия, абхазский драматический театр
мартовское наступление, овна, абхазия, абхазский драматический театр
Посвященная Мартовскому наступлению фотовыставка открылась в Драмтеатре
Работы, представленные на выставке, были сделаны фотокорреспондентом Виталием Кецба во время Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. В фойе Абхазского государственного драмтеатра имени С. Чанба открылась фотовыставка, посвященная 30-й годовщине Мартовской наступательной операции абхазской армии.
На фотовыставке представлены фотографии героев Мартовского наступления известного военного фотокорреспондента Виталия Кецба.
Директор гудаутского Государственного музея имени Сергея Дбар Гугуца Джикирба отметила, что Мартовское наступление навсегда осталось в истории абхазского народа, в нем погибло 222 человека.
"На сегодняшней выставке эти фотографии представлены впервые, они принадлежат военному фотокорреспонденту Виталию Кецба (ушел из жизни два года назад - прим.). При жизни фотографа мы провели две выставки в гудаутском музее", - подчеркнула она.
Джикирба поблагодарила Министерство культуры за помощь в организации выставки.
Младший брат фотографа Григорий Кецба рассказал Sputnik, что во время войны Виталий сделал около 40 тысяч фотографий, которые были переданы в различные музеи республики.
После открытия фотовыставки в фойе театра Государственная хоровая капелла исполнила песни в память о погибших в ходе Мартовского наступления.
Сегодня также состоялась выставка фотографий погибших в Мартовском наступлении, ее открыли в Музее боевой славы.