https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/sovfed-odobril-soglashenie-rossii-i-abkhazii-o-sudebnykh-resheniyakh-po-ekonomicheskim-delam-1044644549.html

Совфед одобрил соглашение России и Абхазии о судебных решениях по экономическим делам

Совфед одобрил соглашение России и Абхазии о судебных решениях по экономическим делам

Проект соглашения на ратификацию в Госдуму внес президент России Владимир Путин. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T12:10+0300

2023-03-15T12:10+0300

2023-03-15T13:18+0300

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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.Отмечается, что соглашение устанавливает также компетенцию суда на рассмотрение заявления, его содержание, порядок признания, приведения в исполнение судебных и арбитражных решений, основания отказа в признании и принудительном исполнении судебного решения.Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года. Соглашение подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко. Документ был подписан 29 июня 2022 года.

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