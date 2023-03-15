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Совфед одобрил соглашение России и Абхазии о судебных решениях по экономическим делам
Совфед одобрил соглашение России и Абхазии о судебных решениях по экономическим делам
Проект соглашения на ратификацию в Госдуму внес президент России Владимир Путин. 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T12:10+0300
2023-03-15T12:10+0300
2023-03-15T13:18+0300
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СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.Отмечается, что соглашение устанавливает также компетенцию суда на рассмотрение заявления, его содержание, порядок признания, приведения в исполнение судебных и арбитражных решений, основания отказа в признании и принудительном исполнении судебного решения.Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года. Соглашение подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко. Документ был подписан 29 июня 2022 года.
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россия, абхазия, суд
Совфед одобрил соглашение России и Абхазии о судебных решениях по экономическим делам
12:10 15.03.2023 (обновлено: 13:18 15.03.2023)
Проект соглашения на ратификацию в Госдуму внес президент России Владимир Путин.
СУХУМ, 15 мар – Sputnik. Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам.
"В соответствии с Соглашением Стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности", – говорится в заключении международного комитета Совфеда по этому закону.
Отмечается, что соглашение устанавливает также компетенцию суда на рассмотрение заявления, его содержание, порядок признания, приведения в исполнение судебных и арбитражных решений, основания отказа в признании и принудительном исполнении судебного решения.
Подписание соглашения состоялось на Х Петербургском международном юридическом форуме, который проходил с 29 июня по 1 июля 2022 года. Соглашение подписали министр юстиции Абхазии Анри Барциц и его российский коллега Константин Чуйченко. Документ был подписан 29 июня 2022 года.