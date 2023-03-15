https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/svechi-v-pamyat-o-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-zazhgli-v-gudaute-1044653289.html

Свечи в память о погибших в Мартовском наступлении зажгли в Гудауте

Свечи в память о погибших в Мартовском наступлении зажгли в Гудауте

Во время Мартовской наступательной операции 1993 года погибло 222 бойца абхазской армии и 23 пропало без вести. 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T20:18+0300

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ГУДАУТА, 15 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Ученики городских школ Гудауты зажгли 222 свечи в память о погибших в ходе Мартовской наступательной операции 1993 года, передает корреспондент Sputnik.Школьники с зажженными свечами прошли по основным улицам центра города к памятнику в честь защитников родины, установленному на Проспекте Героев.Как рассказал начальник отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия, это акция была проведена впервые после начала пандемии коронавируса.По словам Харазия, в школах также систематически проводятся классные часы на тему Отечественной войны народа Абхазии и организовывают встречи с ветеранами."В частности, детям рассказывают о Мартовской наступательной операции, в чем был ее смысл, для чего это было нужно, и чем она закончилась. До юбилея победы запланировано большое количество посещений детьми памятных и исторических объектов, мест, где проходили бои. Не так давно наши школьники встречались с ветеранами войны, которые проходят реабилитацию в КБРЦ", - отметил он.Харазия напомнил, что в четверг 16 марта в 10:00 в центре города состоится митинг, посвященный 30-й годовщине Мартовской наступательной операции. В нем также будут участвовать ученики всех гудаутских школ, которые возложат цветы к памятнику и прочитают стихотворения о войне.В ночь с 15 на 16 марта Вооруженные силы Абхазии предприняли попытку освобождения Сухума от грузинских войск. Однако операция не привела к успеху. В эти дни погибло 222 человека, 23 пропали без вести.

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