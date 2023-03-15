https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/turbaza-bartsits-i-lakerbaya-o-kadrovoy-probleme-v-tursfere-abkhazii-1044631847.html
Турбаза: Барциц и Лакербая о кадровой проблеме в турсфере Абхазии
Турбаза: Барциц и Лакербая о кадровой проблеме в турсфере Абхазии
О том, как готовят кадры для туристической сферы, о ситуации со специалистами в отрасли и как решают вопрос на местах. Тему в эфире радио Sputnik обсудили... 15.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-15T12:50+0300
2023-03-15T12:50+0300
2023-03-15T13:09+0300
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кадры
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Турбаза: Барциц и Лакербая о кадровой проблеме в турсфере Абхазии
Турбаза: Барциц и Лакербая о кадровой проблеме в турсфере Абхазии
О том, как готовят кадры для туристической сферы, о ситуации со специалистами в отрасли и как решают вопрос на местах. Тему в эфире радио Sputnik обсудили Астан Барциц – руководитель отдела рекламы и связи с общественностью туробъекта в Абхазии – и Кристина Лакербая – директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете.Огромный туристический потенциал Абхазии требует подготовленных специалистов, проблема с кадрами стоит практически во всех направлениях туристической сферы, сказал Барциц в беседе на радио. По его словам, не хватает гидов, со знанием иностранных языков, поваров, и даже водителей экскурсионных автобусов.Директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете рассказала, как проходит обучение и соответствует ли их уровень подготовки требованиям.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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MIA „Rosiya Segodnya“
турбаза, туризм, кадры, аудио
турбаза, туризм, кадры, аудио
О том, как готовят кадры для туристической сферы, о ситуации со специалистами в отрасли и как решают вопрос на местах. Тему в эфире радио Sputnik обсудили Астан Барциц – руководитель отдела рекламы и связи с общественностью туробъекта в Абхазии – и Кристина Лакербая – директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете.
Огромный туристический потенциал Абхазии требует подготовленных специалистов, проблема с кадрами стоит практически во всех направлениях туристической сферы, сказал Барциц в беседе на радио. По его словам, не хватает гидов, со знанием иностранных языков, поваров, и даже водителей экскурсионных автобусов.
Директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете рассказала, как проходит обучение и соответствует ли их уровень подготовки требованиям.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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