https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/veteran-martovskoe-nastuplenie-pokazalo-chto-narod-abkhazii-prodolzhit-borbu-za-rodinu-1044632938.html

Ветеран: Мартовское наступление показало, что народ Абхазии продолжит борьбу за Родину

Ветеран: Мартовское наступление показало, что народ Абхазии продолжит борьбу за Родину

О Мартовской операции 1993 года и о том, какое значение она имела для победы в Отечественной войне народа Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал ветеран... 15.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-15T10:10+0300

2023-03-15T10:10+0300

2023-03-15T10:06+0300

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Ветеран: Мартовское наступление показало, что народ Абхазии продолжит борьбу за родину Ветеран: Мартовское наступление показало, что народ Абхазии продолжит борьбу за родину

В ночь с 15 на 16 марта 1993 года подразделения Вооруженных сил Абхазии предприняли наступление на оккупированный войсками Госсовета Грузии Сухум. Они форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ столицы. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило."Для нас количество погибших ребят было огромным…не вернули раненых, попавших в плен. Их добивали, как стало известно потом. Собрание в Гуадауте (25 марта 1993 года в гудаутском Доме культуры прошло собрание родственников убитых во время операции - прим.) прекрасно показало, что наш народ готов продолжить борьбу для освобождения своей Родины. Понятно, что это трагедия, боль, когда теряешь сына, своего близкого. Мать выступила и сказала, что сын погиб и лежит не дома, но в родной земле…То, что грузинская сторона пыталась добиться раскола среди абхазов, чтобы люди выступили против своего лидера Владислава (основоположник современного абхазского государства Владислав Ардзинба –прим.), они не смогли этого добиться", – сказал Авидзба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В ходе Мартовской освободительной операции абхазская армия потеряла 222 человека. Операция была оценена как неудачная с точки зрения военной тактики. Выяснилось, что в ходе наступления имели место серьезные просчеты, такие как несогласованность действий подразделений, нечеткое выполнение приказов. Однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии. Благодаря трагическим урокам этого наступления стало очевидно, что для освобождения Сухума необходимо овладеть господствующими высотами на северных подступах к столице. Фактически в марте и была отработана правильная тактика, успешно примененная в июле-сентябре 1993 года.

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