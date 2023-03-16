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Аслан Бжания ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19
Аслан Бжания ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19
Аслан Бжания принял решение о самоизоляции до появления результатов точного лабораторного тестирования на COVID-19. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T15:44+0300
2023-03-16T15:44+0300
2023-03-16T15:48+0300
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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию из-за подозрения о заболевании коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба главы государства. "Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания", – говорится в сообщении.Экспресс-тест на антиген COVID-19 оказался положительным. Результаты лабораторного ПЦР-тестирования пока неизвестны.
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абхазия, аслан бжания, новости
Аслан Бжания ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19
15:44 16.03.2023 (обновлено: 15:48 16.03.2023)
Аслан Бжания принял решение о самоизоляции до появления результатов точного лабораторного тестирования на COVID-19.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию из-за подозрения о заболевании коронавирусной инфекцией, сообщает
пресс-служба главы государства.
"Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания", – говорится в сообщении.
Экспресс-тест на антиген COVID-19 оказался положительным. Результаты лабораторного ПЦР-тестирования пока неизвестны.