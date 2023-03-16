https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/aslan-bzhaniya-ushel-na-samoizolyatsiyu-iz-za-podozreniya-na-covid-19-1044667135.html

Аслан Бжания ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

Аслан Бжания ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

Аслан Бжания принял решение о самоизоляции до появления результатов точного лабораторного тестирования на COVID-19. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T15:44+0300

2023-03-16T15:44+0300

2023-03-16T15:48+0300

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СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания перешел на самоизоляцию из-за подозрения о заболевании коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба главы государства. "Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания", – говорится в сообщении.Экспресс-тест на антиген COVID-19 оказался положительным. Результаты лабораторного ПЦР-тестирования пока неизвестны.

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