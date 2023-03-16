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Посредник: Джопуа о болезнях животных и их профилактике
Посредник: Джопуа о болезнях животных и их профилактике
Как защитить население от общих для человека и животных болезней и повысить продуктивность животноводства, в эфире радио Sputnik рассказал начальник... 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T09:56+0300
2023-03-16T09:56+0300
2023-03-16T10:14+0300
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Посредник: Джопуа о ветеринарии
Посредник: Джопуа о ветеринарии
Чтобы защитить животных от опасных болезней, прежде всего нужно отказаться от нелегального ввоза в Абхазию животных из Грузии, убежден Джопуа. Он предупредил о вероятности проникновения таких болезней, как чума мелких жвачных и ящур. "Те, кто старается в Грузии купить скот, должны понимать, что это плохо кончится. Это закончится серьезным заболеванием, остановить которое мы не сможем", – отметил ветврач. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, посредник, ветеринарные службы, ветеринария, аудио
подкасты, абхазия, посредник, ветеринарные службы, ветеринария, аудио
Посредник: Джопуа о болезнях животных и их профилактике
09:56 16.03.2023 (обновлено: 10:14 16.03.2023)
Как защитить население от общих для человека и животных болезней и повысить продуктивность животноводства, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.
Чтобы защитить животных от опасных болезней, прежде всего нужно отказаться от нелегального ввоза в Абхазию животных из Грузии, убежден Джопуа.
Он предупредил о вероятности проникновения таких болезней, как чума мелких жвачных и ящур.
"Те, кто старается в Грузии купить скот, должны понимать, что это плохо кончится. Это закончится серьезным заболеванием, остановить которое мы не сможем", – отметил ветврач.
Подробности слушайте в аудиофайле
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