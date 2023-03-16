https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/posrednik-dzhopua-o-boleznyakh-zhivotnykh-i-ikh-profilaktike--1044648418.html

Посредник: Джопуа о болезнях животных и их профилактике

Посредник: Джопуа о болезнях животных и их профилактике

Как защитить население от общих для человека и животных болезней и повысить продуктивность животноводства, в эфире радио Sputnik рассказал начальник... 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T09:56+0300

2023-03-16T09:56+0300

2023-03-16T10:14+0300

радио

подкасты

абхазия

посредник

ветеринарные службы

ветеринария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/0f/1044648152_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_38c5f3a3459efa26287d8142e0abb45e.jpg

Посредник: Джопуа о ветеринарии Посредник: Джопуа о ветеринарии

Чтобы защитить животных от опасных болезней, прежде всего нужно отказаться от нелегального ввоза в Абхазию животных из Грузии, убежден Джопуа. Он предупредил о вероятности проникновения таких болезней, как чума мелких жвачных и ящур. "Те, кто старается в Грузии купить скот, должны понимать, что это плохо кончится. Это закончится серьезным заболеванием, остановить которое мы не сможем", – отметил ветврач. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, посредник, ветеринарные службы, ветеринария, аудио