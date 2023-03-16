https://sputnik-abkhazia.ru/20230316/takie-obstoyatelstva-khashba-o-demografii-v-abkhazii-1044656875.html
Такие обстоятельства: Хашба о демографии в Абхазии
Такие обстоятельства: Хашба о демографии в Абхазии
Сотрудница Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Астанда Хашба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о проблемах демографии в... 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T13:01+0300
2023-03-16T13:01+0300
2023-03-16T13:02+0300
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рождаемость
население
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Такие обстоятельства: Хашба о демографии в Абхазии
Такие обстоятельства: Хашба о демографии в Абхазии
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол на тему демографии. Как было отмечено, по официальным данным, по смертности и рождаемости можно судить о том, что ситуация в сфере демографии только ухудшается.Одной из главных проблем абхазского государства, после военной угрозы со стороны Грузии, директор ЦСИ Вячеслав Чирикба назвал демографическую. По его мнению, из-за неблагоприятных тенденций демографической динамики за послевоенное время страна вступила в фазу острейшего демографического кризиса. А после пандемии COVID-19 впервые смертность и вовсе превысила рождаемость, отметил ученый.Своим мнением о том, в чем причины кризиса и как решить проблему, в эфире радио Sputnik поделилась сотрудница ЦСИ, кандидат исторических наук Астанда Хашба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, демография, смертность, рождаемость, население, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, демография, смертность, рождаемость, население, аудио
Такие обстоятельства: Хашба о демографии в Абхазии
13:01 16.03.2023 (обновлено: 13:02 16.03.2023)
Сотрудница Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Астанда Хашба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала о проблемах демографии в республике и о том, как можно было бы их решать.
Центр стратегических исследований при президенте Абхазии провел круглый стол на тему демографии. Как было отмечено, по официальным данным, по смертности и рождаемости можно судить о том, что ситуация в сфере демографии только ухудшается.
Одной из главных проблем абхазского государства, после военной угрозы со стороны Грузии, директор ЦСИ Вячеслав Чирикба назвал демографическую. По его мнению, из-за неблагоприятных тенденций демографической динамики за послевоенное время страна вступила в фазу острейшего демографического кризиса. А после пандемии COVID-19 впервые смертность и вовсе превысила рождаемость, отметил ученый.
Своим мнением о том, в чем причины кризиса и как решить проблему, в эфире радио Sputnik поделилась сотрудница ЦСИ, кандидат исторических наук Астанда Хашба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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