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В память о Мартовском наступлении: акция в Нижней Эшере

В память о Мартовском наступлении: акция в Нижней Эшере

Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту провел акцию памяти к 30-й годовщине Мартовской операции. 16.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-16T22:29+0300

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Ветераны войны и молодежь почтили память погибших бойцов Сухумского батальона, затем пешком направились к мемориалу Владислава Ардзинба.После возложения цветов школьники прочли стихи о войне, а участники мартовского наступления поделились воспоминаниями об операции. ⠀ На экране, установленном у подножия мемориала, показали видеохронику событий наступательной операции. Под вечер в небо запустили 222 зажженных фонарика и зажгли свечи, выложенные цифрой 222 – по количеству погибших бойцов.

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