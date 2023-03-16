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В память о Мартовском наступлении: акция в Нижней Эшере
В память о Мартовском наступлении: акция в Нижней Эшере
Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту провел акцию памяти к 30-й годовщине Мартовской операции. 16.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-16T22:29+0300
2023-03-16T22:29+0300
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Ветераны войны и молодежь почтили память погибших бойцов Сухумского батальона, затем пешком направились к мемориалу Владислава Ардзинба.После возложения цветов школьники прочли стихи о войне, а участники мартовского наступления поделились воспоминаниями об операции. ⠀ На экране, установленном у подножия мемориала, показали видеохронику событий наступательной операции. Под вечер в небо запустили 222 зажженных фонарика и зажгли свечи, выложенные цифрой 222 – по количеству погибших бойцов.
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абхазия, мультимедиа, видео, видео
абхазия, мультимедиа, видео, видео
В память о Мартовском наступлении: акция в Нижней Эшере
Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту провел акцию памяти к 30-й годовщине Мартовской операции.
Ветераны войны и молодежь почтили память погибших бойцов Сухумского батальона, затем пешком направились к мемориалу Владислава Ардзинба.
После возложения цветов школьники прочли стихи о войне, а участники мартовского наступления поделились воспоминаниями об операции. ⠀
На экране, установленном у подножия мемориала, показали видеохронику событий наступательной операции.
Под вечер в небо запустили 222 зажженных фонарика и зажгли свечи, выложенные цифрой 222 – по количеству погибших бойцов.