https://sputnik-abkhazia.ru/20230317/belyaeva-o-covid-19-virus-tem-i-plokh-chto-u-nego-ochen-vysokaya-sposobnost-k-mutatsiyam---1044690828.html

Беляева о COVID-19: вирус тем и плох, что у него очень высокая способность к мутациям

Беляева о COVID-19: вирус тем и плох, что у него очень высокая способность к мутациям

Главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева в эфире радио Sputnik рассказала о ситуации с коронавирусом в стране и о том, когда ждать новой вспышки. 17.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-17T15:37+0300

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Беляева о COVID-19:вирус тем и плох, что у него очень высокая способность к мутациям Беляева о COVID-19:вирус тем и плох, что у него очень высокая способность к мутациям

В Абхазии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, сказала Беляева в беседе на радио. Только за прошедшую неделю, с 6 по 10 марта, было 28 случаев, подчеркнула она."Массивных вспышек ждать уже не стоит, но заболеваемость будет колебаться в течение года. Сейчас рост, так как люди хорошо пообщались на 8 Марта. Приедут отдыхающие, у нас опять поднимется заболеваемость, но таким количеством большим уже не будет. Однако нужно находиться настороже и наблюдать за этим, потому что мутация вируса может пойти как в сторону облегчения, так и мутировать в более сложное течение заболевания. Вирус тем и плох, что у него очень высокая способность к мутациям", – сказала Беляева.Главный санитарный врач Абхазии напомнила, что отличить ОРВИ или грипп от коронавируса можно только лабораторным способом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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