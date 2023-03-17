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Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района
Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района
Как развивать Гагрский район и эффективно использовать доходы от турсферы, что беспокоит жителей и как они взаимодействуют с Собранием депутатов, в программе... 17.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-17T10:02+0300
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Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района
Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района
Турсезон в прошлом году в Гагрском районе принес хорошую прибыль. Как сказал Агрба, в этом году туроператоры надеются вновь достичь подобных результатов. "Чтобы привлекать туриста, мы должны вкладывать деньги в инфраструктуру района – это наши дороги, места общего пользования, тротуары, парки, ЖКХ. Туда средства направляются и в дальнейшем будут направляться. Второй пункт, на что расходуются бюджетные средства, – это туристические места", – сказал Агрба. Говоря об инвестициях, он отметил, что в районе активно ведется строительство."Активно строятся места для размещения туристов – новые пансионаты, мини-гостиницы, санаторные комплексы, кафе и рестораны. Строятся предприятия, которые обслуживают туристов – предприятия промышленности, заправочные станции. В поселке Бзыбь мы завершаем строительство двух заправочных станций. У нас есть крупные торговые предприятия. Все это инвестиции. Сумма 2 миллиарда рублей – это все сопутствующая инфраструктура", – сообщил Астан Агрба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Агрба о работе Собрания депутатов Гагрского района
10:02 17.03.2023 (обновлено: 10:30 17.03.2023)
Как развивать Гагрский район и эффективно использовать доходы от турсферы, что беспокоит жителей и как они взаимодействуют с Собранием депутатов, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik рассказал председатель Собрания Гагрского района Астан Агрба.
Турсезон в прошлом году в Гагрском районе принес хорошую прибыль. Как сказал Агрба, в этом году туроператоры надеются вновь достичь подобных результатов.
"Чтобы привлекать туриста, мы должны вкладывать деньги в инфраструктуру района – это наши дороги, места общего пользования, тротуары, парки, ЖКХ. Туда средства направляются и в дальнейшем будут направляться. Второй пункт, на что расходуются бюджетные средства, – это туристические места", – сказал Агрба.
Говоря об инвестициях, он отметил, что в районе активно ведется строительство.
"Активно строятся места для размещения туристов – новые пансионаты, мини-гостиницы, санаторные комплексы, кафе и рестораны. Строятся предприятия, которые обслуживают туристов – предприятия промышленности, заправочные станции. В поселке Бзыбь мы завершаем строительство двух заправочных станций. У нас есть крупные торговые предприятия. Все это инвестиции. Сумма 2 миллиарда рублей – это все сопутствующая инфраструктура", – сообщил Астан Агрба.
Подробности слушайте в аудиофайле.